Paula Blasi gana la ''crono' y lidera el Tour de Romandía

El Tour de Romandía femenino 2025 arrancó con un guion inesperado: polémica, tensión y una victoria española. Paula Blasi, de solo 22 años, se impuso en la primera etapa, una exigente cronoescalada de 4,4 kilómetros entre Huémoz y Villars-sur-Ollon. La corredora del UAE Team ADQ detuvo el reloj en 11 minutos y 17 segundos, aventajando en 17 a la eslovena Urska Zigart (AG Insurance) y en 18 a la francesa Juliette Labous (FDJ - Suez).

El inicio de la jornada estuvo marcado por un episodio inusual. Cinco equipos fueron descalificados antes de la salida por no utilizar el nuevo sistema de rastreo GPS que la UCI está probando. La medida dejó el pelotón reducido a solo 63 corredoras, lo que añadió más incertidumbre al ya exigente recorrido.

La etapa, corta pero brutal, presentó rampas de hasta el 13% y un inicio sostenido en torno al 10% de pendiente media. Un esfuerzo explosivo en el que las especialistas contra el crono tradicionales quedaban en desventaja frente a escaladoras puras. Aun así, tomaron la salida ciclistas de renombre como Mavi García (Jayco), Elise Chabbey (FDJ - Suez), Mischa Bredewold (SD Worx) o la propia Labous, ganadora de etapa en el Giro.

Blasi, que ya había mostrado su talento con tres victorias en pruebas de menor rango este año, firmó en Romandía la primera victoria de su carrera en el WorldTour. Su tercer puesto en la contrarreloj del Campeonato de España —con un recorrido más largo pero perfil similar— había sido un aviso. En Suiza, confirmó que atraviesa el mejor momento de su joven trayectoria.

"Ha sido una crono muy dura, pero me he encontrado muy bien desde el inicio y he podido mantener el ritmo", valoró la ciclista del UAE tras cruzar la meta. Su actuación le otorga el maillot de líder y el de mejor joven antes de afrontar las dos etapas restantes.

La segunda jornada, este sábado 16 de agosto, será clave para la general. Con 123,2 kilómetros y la ascensión a La Tzoumaz —un puerto de primera categoría con más de 12 kilómetros al 8% de media—, pondrá a prueba a las aspirantes al título. El domingo 17 se disputará la etapa decisiva, que coronará a la ganadora de la edición.