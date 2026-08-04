CICLISMO
Paula Blasi se mete en el top-10: "Todo el mundo esperaba muchísimo de mí y realmente es mi primera crono real"
La catalana finalizó 11ª en la contrarreloj de la etapa 4, ascendiendo hasta el séptimo puesto en la clasificación general
Le pueden poner mil obstáculos que su fuerza es mucho mayor y es capaz de superarlos todos. Paula Blasi sigue dando pasos hacia adelante cada día que pasa en su debut en el Tour de Francia. Bien situada en la pomada de la clasificación general desde la etapa 1, la catalana hizo una gran 'crono' que le permitió avanzar hasta la 7ª plaza. "Todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría", valoró la corredora del UAE Team L'IMAD.
El día anterior a la contrarreloj, Blasi se mostró optimista acerca de sus opciones en el recorrido de 21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon, con muchas ganas de salir a rodar... y cumplió. "Dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía", dijo la de Esplugues de Llobregat, satisfecha con el resultado.
Opciones para la general
Todas las etapas restantes son muy exigentes y en cualquiera de ellas se puede perder una cantidad de tiempo muy valioso. En la prueba contra el 'crono' misma, la vigente campeona, Pauline Ferrand-Prévot, cedió 2 minutos y 13 segundos. Pero Paula Blasi está preparada: "Ya se ha visto hoy, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado".
La catalana actualmente es séptima en la general, nueve segundos por detrás de su compañera Elisa Longo Borghini (5ª) y 47 segundos mejor que la otra supuesta líder del equipo, Dominika Wlodarczyk. No obstante, la actual vencedora de la Vuelta a España mantiene la cabeza fría, tiene claro que hay que ir día a día y pensar en lo que es mejor para el equipo. "Hay que ver con el equipo, creo que mañana también es un día de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo", finalizó.
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