Paula Blasi, lista para el Tour de Francia femenino: "Es una carrera como ninguna otra"

Es la sensación del ciclismo femenino internacional y una de las ciclistas en mejor estado de forma. Sus victorias en la Vuelta a España y en la Amstel Gold Race así como en la Volta a Catalunya o el Tour Féminin des Pyrénées le han situado en el punto de mira de muchos equipos, que están interesados en su fichaje. No obstante, la principal preocupación de la corredora del UAE Team L'IMAD es el Tour de Francia, que empieza el próximo sábado y en el que será uno de los puntales del equipo.

Tras su gran victoria en la carrera de casa, donde estuvo intratable, Blasi se mostró muy contenta con la temporada que está haciendo. "Siempre he sido una chica muy ambiciosa, pero nunca he notado presión de tener que ganar porque necesito demostrar, simplemente he disfrutado del proceso, y creo que esto es lo que lo ha hecho todo mucho más fácil", explicó la joven de Esplugues de Llobregat.

El Tour, próxima parada

Sincera como siempre, la ciclista de 23 años compartió sus sensaciones acerca de cómo se sentía de cara a competir en la carrera más importante del mundo. "Para mí el gran sueño era hacer la Vuelta, ni me planteaba la posición que iba a hacer en la Vuelta, yo simplemente pensaba que sería mi primera gran vuelta. El Tour quiero cogerlo un poco también así, sin muchas expectativas; noto que quizás puedo estar ahí delante, pero el Tour es una carrera como ninguna otra", dijo.

Paula Blasi, uno de los grandes reclamos del Tour de Francia 2026 / EFE

Asimismo, es consciente de las dificultades que se puede encontrar: "Hay mil factores; el tema medios, todo lo que mueve esta carrera que nunca la he vivido, y sé que la primera vez a veces cuesta mucho, pero quiero simplemente estar allí, disfrutar con el equipo, que tengo gente con mucha experiencia, y ver dónde termino".

Elogios de una leyenda: "Tiene un gran potencial"

Junto a Paula Blasi, la neerlandesa Marianne Vos era el nombre más destacado del cartel de participantes de la Volta a Catalunya. A sus 39 años, la sprinter del Visma - Lease a Bike sigue ganando carreras, como en la última etapa de la prueba catalana, y ampliando su palmarés en el que figuran tres Mundiales, cinco Flecha Valona o un oro olímpico.

Paula Blasi y Marianne Vos conversan en la Volta a Catalunya / EFE

Tras 20 temporadas en el pelotón internacional y haber visto centenares de ciclistas mientras ella se mantiene al pie del cañón, compartió con SPORT su opinión acerca de la ciclista revelación y si le ve capaz de ganar el Tour de Francia en los próximos años. "Si es capaz de ganar la Vuelta, es que tiene un gran potencial. Los avances que ha logrado este año quizá ni siquiera sean sorprendentes, porque ya habíamos visto cosas impresionantes, pero está en buena forma física y mental, así que creo que tiene un enorme potencial y ya lo ha demostrado", señaló Vos.

Con Elisa Longo Borghini y Dominika Wlodarczyk

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Paula Blasi correrá el Tour de Francia siendo, a priori, uno de los pilares de su equipo. No obstante, compartirá alineación con ciclistas más experimentadas y con más galones como la campeona italiana Elisa Longo Borghini, doble ganadora del Giro, o la polaca Dominika Wlodarczyk, 4ª en el pasado Tour de Francia. Con Blasi también estará su compatriota Mavi García, ganadora de una etapa el año pasado.

"Tenemos un equipo muy fuerte, y yo estaría dispuesta y agradecida de trabajar para ellas, porque es una oportunidad muy grande que me dejen correr el Tour. Tengo compañeras como Elisa o como Dominika, muy fuertes, así que hay que ver un poco como llegamos todas, y a partir de ahí, la carretera es muy honesta y nos pondrá a cada una en su sitio", apuntó Blasi tras la Volta a Catalunya.

Noticias relacionadas

Completan el equipo Brodie Chapman, Silvia Persico y Maeva Squiban en el primer Tour de Paula Blasi, que lo afronta con mucha ilusión pero "sin muchas expectativas", aunque segurá que dará mucho que hablar.