Paula Blasi sigue a lo suyo: exhibición en la Durango tras la victoria en la Vuelta a España

Paula Blasi ha pasado de promesa a realidad en tiempo récord. La ciclista de Esplugues de Llobregat se apuntó la victoria en la Durango-Durango después de lanzar un ataque a 8 kilómetros de meta que ni Évita Muzic ni Alice Towers, sus más inmediatas perseguidoras, pudieron seguir.

Sin apenas tiempo de digerir su reciente éxito en la Vuelta a España Femenina, Blasi volvió subirse a la bicicleta para medir sus fuerzas ante algunos de los grandes nombres del pelotón en la clásica vasca. Los 113 kilómetros de recorrido y 1.400 metros de desnivel positivo que configuran el trazado del circuito de la Durango hacían presagiar emociones fuertes, y la ascensión final fue la encargada de dictar sentencia.

Nadie conseguía imponer su ley hasta que, a falta de 8,5 kilómetros para el final, Paula Blasi decidió pasar a la ofensiva. La catalana vio la oportunidad de atacar a Muzic y Towers en la ascensión final de la Durango, estableciendo una brecha que ninguna de las dos corredoras fue capaz de cerrar. La campeona del mundo Magdeleine Vallières, llamada a ser una de las grandes agitadoras de la carrera, quedó fuera del duelo final tras sufrir una caída.

Una vez completado el ascenso, Blasi aprovechó la pronunciada bajada para lanzarse en picado hacia la línea de meta que, tal y como sucedió en el Angliru hace apenas una semana, volvió a cruzar en solitario.

Una primavera de ensueño

La victoria en la Durango reafirma la tendencia al alza de Blasi, que hace apenas unos meses llegaba a las Ardenas como una promesa y ya se ha convertido en uno de los nombres más a tener en cuenta del pelotón. La victoria en la Amstel Gold Race puso todos los focos sobre la catalana que, lejos de amedrentarse, fue a más con el paso de las carreras.

Noticias relacionadas

Blasi, con el jersey rojo de líder, en la cumbre del Angliru. / LA VUELTA / CXCLING

Blasi completó su andadura en las Ardenas subiéndose al tercer cajón del podio en la Flecha Valona y un muy meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja. Su desempeño en carreteras flamencas disparó la expectación respecto a su rendimiento en la Vuelta a España, pero ni los pronósticos más optimistas apostaban por la gesta que la de Esplugues completaría a lo largo de los próximos días.