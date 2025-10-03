Paula Blasi, campeona de Europa sub-23 en línea

La española Paula Blasi se proclamó este viernes campeona de Europa sub-23 en línea al imponerse en la carrera disputada en los Campeonatos de Europa de Ciclismo en Ruta que se están llevando a cabo en los departamentos franceses de Ardeche y Drome.

Blasi suma así este oro al bronce que lograra la semana en los Campeonato del Mundo que se disputaron en Ruanda y logra la segunda medalla española en estos Europeos, tras el oro de Paula Ostiz en la contrarreloj individual júnior.

La corredora catalana (22 años) llegó escapada en solitario a meta después de terminar los 85,7 km de exigente recorrido con una ventaja de 9 segundos sobre un grupo de tres corredoras.

Encabezaron ese trío la italiana Eleonora Ciabocco, a la que Blasi, también superó en Ruanda en el esprint por el bronce, y de la francesa Julie Bego, que acompañaron a la española en el podio y se repartieron los otros dos metales, plata y bronce.

Se quedó sin medalla la eslovaca Viktoria Chladonova, plata en Ruanda y esta vez fuera del cajón, superada al sprint por sus compañeras de grupo.