Paul Seixas viene pisando fuerte: primera victoria como profesional y un cara a cara memorable con Ayuso en Algarve

Paul Seixas comienza a confirmarse como mucho más que una promesa. La actuación de la estrella emergente del Decathlon CMA CGM en la Volta ao Algarve ha estado a la altura de las enormes expectativas que se habían generado, terminando en una muy meritoria segunda posición y plantando cara a Juan Ayuso hasta los últimos metros de la séptima etapa.

Si bien es cierto que la gloria terminó llevándosela el flamante fichaje del Lidl-Trek, que además redondeó su gran semana con una victoria en la etapa final ante sus grandes contendientes, Seixas acaparó parte de los focos. Muchos siguieron con atención la primera carrera del francés en su segundo año como profesional animados por su desempeño Dauphiné y en los Europeos, y su estreno defraudó.

El inicio de Seixas en la Volta ao Algarve fue prometedor, manteniendo el tipo en la primera etapa para llegar con opciones a uno de los puntos decisivos de la carrera: el Alto de Fóia. El coloso que ponía el broche a la segunda jornada de competición albergó un trepidante duelo entre el de Lyon y Ayuso que se saldó con una ajustadísima victoria a favor del primero, aunque fue el del Lidl-Trek quién se vistió de amarillo al terminar la etapa al estar mejor situado en la general.

Paul Seixas celebra su victoria ante Juan Ayuso en el Alto de Fóia / X

Poco importó no poder encabezar la clasificación de la ronda lusa, pues en Fóia se cumplió uno de los grandes objetivos de Seixas de cara a la presente temporada. "Lo daré todo para poder levantar los brazos lo antes posible", afirmó el ciclista del Decathlon CMA CGM una semana antes de su estreno en Algarve, y apenas necesitó dos días para cumplir su promesa.

La victoria en la etapa 2 de la Volta ao Algarve fue la primera de Paul Seixas en su precoz carreran profesional. El de Lyon encadenó grandes actuaciones durante el curso pasado, pero en ninguna de ellas logró ser el primero en cruzar la meta. La ocasión en la que más cerca estuvo fue en el Tour de los Alpes, pero en aquella ocasión optó por cederle la gloria a su compañero de equipo Nicolas Prodhomme.

Nicolas Prodhomme y Paul Seixas, en su llegada a meta en la pasada edición del Tour de los Alpes / Eurosport

Siguiendo los pasos de Pogacar

La primera victoria de Paul Seixas como profesional tuvo lugar en el mismo escenario en el que Tadej Pogacar saboreó la gloria por primera vez en el ya lejano 2019. El esloveno se presentó al mundo del ciclismo con un imponente ataque en el Alto de Fóia, y pocos meses se confirmaría como uno de los grandes nombres del pelotón al subirse al podio de la Vuelta a España. El resto, como suele decirse, es historia.

Pogacar tenía 20 años y 5 meses cuando alzó los brazos en Fóia, exactamente uno más que Paul Seixas (19 años, 4 meses y 25 días). El talento emergente del Decathlon CMA CGM comienza a cosechar éxitos a un ritmo que asusta y, si consigue dar continuidad a esta evolución, no tardará en tratar de tú a tú a las grandes figuras del pelotón.