Paul Seixas, el heredero de Hinault que ya desafía a Pogacar: "Quiero ganarle en su mejor momento"

El fenómeno Paul Seixas ya es una realidad. A sus 19 años, la gran promesa del ciclismo francés ha completado un año para enmarcar, alternando grandes triunfos en las inferiores con actuaciones asombrosas en la élite. La conquista del Tour de l'Avenir fue toda una declaración de intenciones, pero la medalla de bronce en los Europeos y la séptima posición en Il Lombardia demuestran que está preparado para competir de tú a tú con cualquiera.

Tan importantes como los resultados, entre los que también destaca su 8ª posición en el Critérium du Dauphiné y su 13ª posición en los Mundiales de Ruanda, son el incorformismo y la ambición mostrados tras cada una de las pruebas completadas. El la 'Clásica de las hojas muertas', sin ir más lejos, se mostró disconforme con una séptima posición en su primera participación en un monumento, algo con lo que muchos soñarían.

Las expectativas con Seixas están por las nubes, y en Francia ya piensan en el del Decathlon AG2R La Mondiale como ganador del Tour de Francia y sucesor del legendario Bernard Hinault. La presión es máxima, pues ya han pasado más de cuatro décadas desde que un ciclista galo terminase la carrera más prestigiosa del planeta vistiendo el deseado maillot amarillo.

Si bien es cierto que se podría esperar un escenario de prudencia por parte de su equipo, la irrupción de Seixas ha sido tan fuerte que podría terminar acelerando cualquier periodo lógico de adaptación. El propio ciclista ya se ve preparado para los grandes retos, y de sus recientes declaraciones se desprende que se cree capaz de competir de tú a tú contra cualquiera. Incluso contra Pogacar, el gran jerarca del circuito profesional.

En una entrevista para 'Bistrot Velo', programa especializado en ciclismo de Eurosport Francia, Seixas ha hablado sin tapujos de Pogacar y de la que apunta a ser una de las grandes rivalidades de los próximos años. "Si todo va bien, él estará en declive antes que yo. Pero el objetivo no es ganarle cuando esté en declive, sino en su mejor momento".

Estas ambiciosas declaraciones no restan un ápice de la admiración que Seixas siente por Pogacar, al que en anteriores entrevistas ya había definido como lo más parecido a un ídolo. "Es uno de los corredores más completos del mundo. En todo lo que hace, en cada carrera en la que participa, siempre está listo para ganar. No importa el perfil ni el tipo de esfuerzo, es el más fuerte. Es una inspiración en ese sentido porque así es como se llega a ser completo y se puede ganar la clasificación general".