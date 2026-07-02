Paul Seixas no se esconde antes del Tour: "Hay mucha atención a mi alrededor, pero estoy preparado"

Paul Seixas apunta ser uno de los grandes animadores de la presente edición del Tour de Francia. Con apenas 19 años, el diamante en bruto del Decathlon CMA CGM se estrena en el mayor escenario posible con la pomesa de intentar romper el duopolio establecido por Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en los últimos tiempos.

Las gestas de Seixas en los últimos meses han disparado las expectativas de la afición francesa, que ve en el joven corredor de Lyon al potencial campeón que llevan buscando más de 40 años. Lejos de sucumbir ante la presión, el francés se ha mostrado ambicioso en la rueda de prensa previa al inicio del Grand Départ.

A pesar de admitir que no ha pasado los días más fáciles tras su caída en la antigua Dauphiné, Seixas quizo empezar haciendo un llamamiento a la calma. "A día de hoy, la situación ha evolucionado favorablemente. He entrenado bien en las últimas semanas y pienso que llego al 'Grand Départ' con buenas sensaciones".

Paul Seixas correrá el Tour de Francia 2026 / EFE

Lejos de sentir presión ante el reto más importante de su incipiente carrera, el de Lyon no puede esperar para salir a escena y demostrar de lo que es capaz en este Tour. "Hay mucha atención a mi alrededor, pero estoy preparado. Estar aquí es un sueño que tengo desde niño, el Tour es otra dimensión para mi y una experiencia completamente nueva. Espero disfrutarla".

Al ser preguntado por los recientes errores en la antigua Dauphiné, Seixas quiso restarles importancia. "No creo que fueran errores fruto de la impaciencia, fue más una cuestión de gestión. La caída puede pasar, forma parte del ciclismo, pero siempre hay aspectos a mejorar.

Seixas, tras la caída / LE TOUR

Un objetivo ambicioso

A pesar de tratarse de su debut en la mayor cita del calendario ciclista, Seixas no rebaja ni un ápice las enormes expectativas que ha generado en los últimos meses. Sus victorias en la Itzulia y en la Flecha Valona, además de las citas en las que ha competido de tú a tú con los mejores, le avalan, y no espera que la situación sea diferente en la 'Grande Boucle'.

Seixas con Pogacar, en la colina de la Redoute, en la Lieja-Bastoña-Lieja. / DECATHLON CMA CGM TEAM

"La prioridad absoluta es la clasificación general. Quiero vivir esta experiencia y ver hasta dónde puedo llegar, pero no asumiré riesgos innecesarios por buscar una victoria de etapa", admite un Seixas que deja bien marcado su objetivo desde el inicio.

Sobre la carrera por el maillot blanco, en la que parte como gran favorito, el del Decathlon la descartó rápidamente como una obsesión. "Sería bonito conseguir el maillot blanco, pero no es el objetivo principal. Lo más importante es hacer una buena general".

Noticias relacionadas

Si bien es cierto que el objetivo es claro, Seixas no parece haber trazado una hoja de ruta clara para llevarlo a cabo. "Veremos como me siento sobre la carretera. No hay un plan rígido, todo dependerá de las sensaciones y de la situación de la carrera. No hay nada que me preocupe especialmente, simplemente tengo curiosidad por descubrir cómo responderá mi cuerpo después de tantas semanas de competición. El Tour será un gran aprendizaje.