CICLISMO
Paul Seixas 'destroza' la Itzulia en la contrarreloj inaugural y ya ve lejos a Ayuso y Del Toro
El talento del Decathlon CMA CGM termina la jornada inaugural de la ronda vasca vestido con el amarillo de líder y a una gran distancia del resto de aspirantes
Paul Seixas ya es mucho más que una promesa. La estrella en ciernes del Decathlon CMA CGM afrontaba la presente edición de la Itzulia como uno de los grandes candidatos a obtener la victoria final, y apenas ha necesitado una jornada para confirmar que no le queda grande la condición de favorito.
A las 15:29 horas (CET), desde Bilbao, Seixas inició su andadura en la ronda vasca. El de Lyon fue uno de los primeros favoritos en salir a escena, pero el no contar con una referencia de tiempo clara no le impidió pedalear con la firme intención de terminar la jornada vestido de amarillo.
La imponente marca de 17:09 con la que cerró su participación en la 'crono' ya invitaban a pensar en que sería difícil desplazarle de la primera posición, pero todavía quedaban muchos grandes nombres por salir a escena. Sin embargo, todos ellos fueron desfilando por meta sin conseguir mejorar la referencia marcada por el francés.
Una vez cerrado el telón en la contrarreloj inaugural de la Itzulia 2026 tras el paso por meta de Mikel Landa, quedo confirmado el gran golpe asestado por Paul Seixas. El del Decathlon selló su primer día de competición como líder provisional de la clasificación general, aventajando en 23 segundos a Kévin Vauquelin y en 27 segundos a Felix Grobschartner.
Pero las grandes diferencias establecidas por el francés llegan cuando hablamos de Isaac del Toro y de Juan Ayuso, los que a priori son sus dos grandes rivales por la victoria final. El mexicano paró el crono 51 segundos más tarde que el francés, mientras que el español quedó muy penalizado por un error y pierde +1:16 respecto al nuevo líder.
- Cabreo de Lamine Yamal
- Temor en Bilbao con Nico Williams: pretemporada exprés con el Athletic pensando en el Mundial
- Alerta para Simeone ante el Barça en la Champions League: ocho apercibidos
- Las lesiones en el Barça: pierde diez días a Bernal y respira con Araujo
- En Italia, Lamine Yamal jugaría en Segunda
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions
- ¡Marc Bernal sale lesionado ante el Atlético!
- Cubarsí-Gerard Martín, la apuesta elegida por Flick para la 'guerra final' en el Barça