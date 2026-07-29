Paul Seixas se consagra entre los grandes tras su primer Tour: “Ahora sé que puedo hacerlo”

El fenómeno Paul Seixas ya es una realidad. El rendimiento ofrecido en los últimos meses había propiciado que la etiqueta de promesa con la que empezó la temporada comenzase a quedarle corta, pero la participación en el Tour de Francia ha terminado de consagrar al diamante en bruto del Decathlon CMA CGM como uno de los grandes nombres del pelotón.

Con apenas 19 años y en su primera participación en una Gran Vuelta, a Paul Seixas no le pesaron las enormes expectativas que la afición francesa había depositado en él ni la responsabilidad de liderar a uno de los equipos más potentes del WorldTour. A pesar de competir contra los mejores ciclistas del mundo, el de Lyon se las ingenió para estar siempre presente entre el grupo de favoritos y finalizar su primera aventura en la 'Grande Boucle' con una muy meritoria cuarta posición, a poco más de dos minutos de poder asaltar el podio final de París.

Si bien es cierto que había demostrado de lo que era capaz con sus victorias en la Itzulia o la Flecha Valona, además de dos memorables cara a cara frente a Pogacar en la Strade Bianche y la Lieja-Bastoña-Lieja, trasladar ese nivel al mayor escenario del mundo del ciclismo no era tarea sencilla. Más allá de la entidad del Tour de Francia y toda la presión que implica competir en esta carrera, Seixas afrontaba el desafío de gestionar los esfuerzos en su primera participación en una carrera de tres semanas.

Seixas, siempre junto al grupo de favoritos / EFE

La gran lección tras su primer Tour

A pesar de todos estos factores, la primera toma de contacto de Seixas con el Tour no pudo ser más positiva. Si bien es cierto que no terminó del todo satisfecho con algunas jornadas puntuales, como la segunda ascensión al Alpe d'Huez, el francés se mostró de lo más satisfecho con su participación en una reciente entrevista para L'Equipe. "Estoy muy satisfecho con cómo salió todo. No me caí ni una sola vez, nada me cogió desprevenido... Para ser mi primer Tour, saber que lo resolvimos todo sin problemas y con un equipo sólido es una sensación realmente genial".

Sobre su mayor aprendizaje en su primer Tour, Seixas se refirió a la gestión mental realizada durante la carrera. "Como líder, tengo que estar concentrado al 100 % todo el tiempo, no puedo permitirme ningún descuido. Mentalmente es muy exigente porque no puedes desconectar, cada día debes volver a subir a la bici y tu cuerpo cada vez quiere esforzarse menos. Es una batalla contra uno mismo, pero el Tour me ha demostrado hasta dónde puedo llegar. Ahora sé que puedo hacerlo, que puedo competir y aguantar las tres semanas, y esa es la mayor lección que me llevo".

Seixas, con Pogacar tras el final de una etapa del Tour de Francia / EFE

Respecto al escalón en el que se sitúa dentro del pelotón, Seixas trazó una línea por ahora insuperable. "Me siento cerca del nivel de Del Toro, pero si me comparo con Pogacar todavía hay un mundo de diferencia. Es impresionante, necesito entender cómo consigue estar a ese nivel y eso me motiva, me inspira y me impulsa a querer superarme".

El duelo que se viene

En la última edición del Tour de Francia, la lucha por las primeras posiciones de la general ha estado inevitablemente ligada a la carrera por el maillot blanco que acredita al mejor joven de la competición. Sacando de la ecuación a los por ahora inalcanzables Pogacar y a Evenepoel, las siguientes posiciones en la general coinciden con las de la clasificación de mejores jóvenes, con Del Toro, Seixas, Lenny Martínez y Ayuso batiéndose en un duelo que apunta a extenderse a lo largo de la próxima década.

Paul Seixas, con el maillot blanco que acredita al mejor joven del Tour de Francia / EFE

El honor de vestir de blanco en París correspondió a Del Toro, ayudado por un Pogacar que bajó al barro en algunas jornadas para ejercer como gregario, pero este maillot también fue lucido por Ayuso y Seixas. Especialmente llamativo fue el caso del francés, que en el único día en que lo lució pudo romper un registro histórico de la competición.

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Gracias a un esfuerzo encomiable en Le Markstein, cima en la que Pogacar dio el golpe definitivo al Tour, Seixas pudo cruzar la meta en tercera posición para arrebatarle el maillot blanco a Ayuso y convertirse en el portador más joven de la historia de esta codiciada prenda.