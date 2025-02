Parte médico oficial: Egan Bernal sufre una fractura de clavícula

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, sufrió este lunes una caída en los últimos kilómetros de la Clásica Jaén Paraíso Interior que le hizo acabar en el hospital, en el que se le ha diagnosticado una fractura de clavícula.

"Debido a una caída en la parte final de la carrera, Egan Bernal sufrió una caída por la que hubo de ser trasladado al hospital. Nuestro doctor se encuentra con él para la realización de las pruebas oportunas", reflejó un primer comunicado del equipo en sus redes.

Horas más tarde, el Ineos Grenadiers informó de que, "tras una evaluación exhaustiva en el hospital esta tarde después de su accidente, Egan ha sido diagnosticado con una fractura de clavícula".

El colombiano (Zipaquirá, 28 años) permanecerá "bajo el cuidado experto" del equipo médico del Ineos, y "se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras".

Tras recibir el alta hospitalaria, Bernal declaró: "Estaba muy contento de empezar a correr de nuevo en Europa, especialmente con mi nuevo maillot de Colombia y también empezando con una victoria de Kwiato".

Motivado pese a la caída

"La forma en que corrimos fue genial y fue muy agradable formar parte de un equipo fuerte. Me sentía muy fuerte y, obviamente, estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (que tenemos por delante) es muy larga", agregó el colombiano en declaraciones que difunde su equipo.

"Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que sólo tengo que seguir trabajando y espero volver pronto", indicó Bernal.