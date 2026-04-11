París-Roubaix 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV el tercer Monumento con Pogacar y Van der Poel

La París-Roubaix da paso a una nueva edición este domingo 12 de abril. El 'Infierno del Norte', el tercero de los cinco Monumentos de la temporada ciclista, servirá como escenario para un nuevo duelo entre Pogacar y Van der Poel, los dos protagonistas de la rivalidad más emocionante de los últimos tiempos en las carreras de un día.

Con inicio en Compiègne y final en el velódromo de Roubaix, la presente edición de la París-Roubaix cuenta con 258,3 kilómetros en el que los 30 sectores adoquinados volverán a ser los grandes protagonistas. Estos representan un total de 54,8 kilómetros de la carrera y se dividen en estrellas en función de su dificultad, con el legendario Arenberg destacando por encima del resto.

Como ha sucedido a lo largo de sus 123 ediciones, la París-Roubaix 2026 reunirá a las grandes estrellas del mundo del ciclismo. El tercer cara a cara de la temporada entre Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel volverá a acaparar todos los focos, pero nombres como Wout van Aert, Jasper Philipsen, Filippo Ganna o Mads Pedersen prometen agitar la carrera.

Pogacar y Van der Poel volverán a verse las caras en la París-Roubaix 2026 / Europa Press

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la París-Roubaix 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la París-Roubaix 2026?

El perfil de la París-Roubaix 2026 / París-Roubaix

¿A qué hora empieza la París-Roubaix 2026?

Horario de salida : 10:30 horas (CET).

: 10:30 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:55 horas (CET).

¿Dónde ver la París-Roubaix 2026 por TV y online?

En España, la 123ª edición de la París-Roubaix 2026 se podrá ver de forma íntegra por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 1, que conectará a partir de las 10:30 horas (CET).

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Milán-San Remo 2026 a través de nuestra narración en directo, así como las clasificaciones y los mejores momentos de la carrera, con especial atención al rendimiento de Pogacar y Van der Poel.