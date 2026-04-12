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CICLISMO
París-Roubaix 2026, en directo: el tercer Monumento del ciclismo con Pogacar y Van der Poel, en vivo
Sigue en directo en SPORT la presente edición de la París-Roubaix, con Van der Poel y Pogacar como grandes favoritos
David Raurell
87 km para la meta
Este ha sido el fatídico momento para Van der Poel; justo en el peor tramo...
90 km para la meta
Problemas para Van der Poel
¡Ojo!
Van Der Poel ha tenido un problema mecánico. Ha intentado cambiar la bicicleta con Philipsen, pero no ha podido por las calas.
En consecuencia, ha perdido dos minutos con Pogacar y Van Aert.
94 km para la meta
Ya estamos en Aremberg, uno de los tramos más míticos de la carrera.
El primero en llegar ha sido Pogacar, que está en cabeza junto con Vermeesch.
97 km para la meta
Deben saber que Pogacar ha sufrido un contratiempo, puesto que ha tenido un pinchazo en una rueda.
La peor noticia para el campeón del mundo es que ha perdido casi un minuto con el pelotón en el momento del cambio de bicicleta.
¡Muy buenas!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del tramo final y decisivo de la París-Roubaix, que se está disputando este domingo 12 de abril.
Actualmente quedan 100 km para la línea de meta.
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