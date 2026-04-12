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París-Roubaix 2026, en directo: el tercer Monumento del ciclismo con Pogacar y Van der Poel, en vivo

Sigue en directo en SPORT la presente edición de la París-Roubaix, con Van der Poel y Pogacar como grandes favoritos

Pogacar y Van der Poel volverán a verse las caras en la París-Roubaix 2026

Pogacar y Van der Poel volverán a verse las caras en la París-Roubaix 2026 / Europa Press

David Raurell

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