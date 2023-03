Recorrido, perfil, horario y TV de la etapa 3 de la París - Niza 2023

A qué hora y dónde ver online y en vivo hoy la tercera etapa de la París - Niza de ciclismo La contrarreloj por equipos tiene como inicio y final la localidad de Dampierre-En-Burly (32,2 kilométros)

Hoy martes 7 de marzo se disputa la tercera etapa de la París Niza 2023 con inicio y final en la localidad de Dampierre-En-Burly tras un recorrido por sus calles de 32,2 kilómetros.

Llega el turno de la contrarreloj por equipos en la prueba francesa. Los equipos de los favoritos, como Jumbo Visma y UAE Team Emirates, deberán exprimirse al máximo para que ni Vingegaard ni Pogacar pierdan sus opciones en la general.

La 'crono' tiene un recorrido de más de 32 kilómetros que pondrán a prueba a todos los que quieran tener probabilidades de victoria. Bastante larga con un punto de control en el kilómetro 16.

14:57 horas (CET) - Lotto Dstny

15:00 horas (CET) - Israel - Premier Tech

15:03 horas (CET) - Bahrain - Victorious

15:06 horas (CET) - Team Jayco AlUla

15:09 horas (CET) - Alpecin-Deceuninck

15:12 horas (CET) - INEOS Grenadiers

15:15 horas (CET) - Intermarché - Circus - Wanty

15:18 horas (CET) - Astana Qazaqstan Team

15:21 horas (CET) - Uno-X Pro Cycling Team

15:24 horas (CET) - AG2R Citroën Team

15:27 horas (CET) - Team Arkéa Samsic

15:30 horas (CET) - Team DSM

15:33 horas (CET) - BORA - hansgrohe

15:36 horas (CET) - UAE Team Emirates

15:39 horas (CET) - Groupama - FDJ

15:42 horas (CET) - Movistar Team

15:45 horas (CET) - TotalEnergies

15:48 horas (CET) - Jumbo-Visma

15:51 horas (CET) - Cofidis

15:54 horas (CET) - Soudal - Quick Step

15:57 horas (CET) - EF Education-EasyPost

16:00 horas (CET) - Trek - Segafredo

