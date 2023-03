Horario y dónde ver por TV la París - Niza 2023

A qué hora y dónde ver por televisión en España las etapas de la París - Niza de este año Todas las etapas de la prueba francesa se podrán ver en abierto por TV

La París - Niza 2023 arranca este mismo domingo 5 de marzo y lo hace con un recorrido único y un cartel repleto de favoritos.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) y el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), los dos últimos ganadores del Tour de Francia y con 5 y 4 victorias acreditadas esta temporada, protagonizarán un duelo estelar en la 90 edición de la París Niza, la "Carrera del Sol" que se disputa con ocho etapas.

Con ocho etapas, una contrarreloj por equipos y cinco puertos de primera categoría en el recorrido, la París Niza servirá para que Pogacar y Vingegaard midan sus fuerzas por primera vez desde el pasado mes de julio en el Tour de Francia.

En España, la París - Niza 2023 se puede ver en abierto a través del canal Teledeporte de RTVE.

Además, también emitirá la prueba francesa Eurosport en los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD disponibles en DAZN.

Etapa 1 (La Verrière – La Verrière, 169,4 km): Domingo 5 de marzo, a las 15.40 horas (CET) en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 2 (Bazainville - Fontainebleau, 163,7 km): Lunes 6 de marzo, a las 15.25 horas en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 3 (Dampierre-en-Burly - Dampierre-en-Burly, 32,2 km/ contrarreloj por equipos): Martes 7 de marzo, a las 15.25 horas en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 4 (Saint-Amand-Montrond - La Loge des Gardes, 164,7 km): Miércoles 8 de marzo, a las 15.25 horas en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 5 (Saint-Symphorien-sur-Coise - Saint-Paul-Trois-Châteaux, 212,4 km): Jueves 9 de marzo, a las 15.25 horas en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 6 (Tourves - La Colle-sur-Loup, 197,4 km): Viernes 10 de marzo, a las 15.25 horas en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 7 (Niza - Col de la Couillole, 142,9 km): Sábado 11 de marzo, a las 13.35 horas en Teledeporte y en RTVE Play

Etapa 8 (Niza - Niza, 118,4 km): Domingo 12 de marzo, a las 13.35 horas en Teledeporte y en RTVE Play

