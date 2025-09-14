Palmarés de la Vuelta a España: todos los ganadores

La Vuelta a España se despide tras la última etapa que no se ha podido finalizar en Madrid. La 80ª edición de la ronda española ha tenido como campeón a Jonas Vingegaard, que ha llevado el maillot rojo en 15 de las 21 etapas. Te contamos cómo queda el palmarés de la competición tras la victoria del danés.

Vingegaard, que consigue su primera victoria en la ronda española, se sube a lo más alto del podio. Le acompañan el portugués Joao Almeida, segundo a +01:16, y el británico Tom Pidcock, tercero a +03:11.

Con esta victoria, Vingegaard entra a formar parte del palmarés histórico de la Vuelta a España y se suma a su compañero Sepp Kuss (2023), entre otros.

La Vuelta a España se disputa desde el año 1935 y su primer ganador fue Gustave Dellor. El belga consiguió el triunfo por delante del Mariano Cañardo y del también belga Antoon Digneff.

Estos han sido todos los campeones de la Vuelta a España.

PALMARÉS VUELTA A ESPAÑA

2025 - Jonas Vingegaard (DIN)

2024 - Primoz Roglic (ESL)

2023 - Sepp Kuss (EEUU)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primoz Roglic (ESL)

2020 - Primoz Roglic (ESL)

2019 - Primoz Roglic (ESL)

2018 - Simon Yates (GBR)

2017 - Chris Froome (GBR)

2016 - Nairo Quintana (COL)

2015 - Fabio Aru (ITA)

2014 - Alberto Contador (ESP)

2013 - Christopher Horner (USA)

2012 - Alberto Contador (ESP)

2011 - Juanjo Cobo (ESP)

2010 - Vicenzo Nibali (ITA)

2009 - Alejandro Valverde (ESP)

2008 - Alberto Contador (ESP)

2007 - Denis Menchov (RUS)

2006 - Aleksandr Vinokourov (KAZ)

2005 - Roberto Heras (ESP)

2004 - Roberto Heras (ESP)

2003 - Roberto Heras (ESP)

2002 - Aitor González (ESP)

2001 - Ángel Casero (ESP)

2000 - Roberto Heras (ESP)

1999 - Jan Ullrich (ALE)

1998 - Abraham Olano (ESP)

1997 - Alex Zülle (SUI)

1996 - Alex Zülle (SUI)

1995 - Laurent Jalabert (FRA)

1994 - Tony Rominger (SUI)

1993 - Tony Rominger (SUI)

1992 - Tony Rominger (SUI)

1991 - Melcior Mauri (ESP)

1990 - Marco Giovannetti (ITA)

1989 - Pedro Delgado (ESP)

1988 - Sean Kelly (IRL)

1987 - Luis Herrera (COL)

1986 - Alvaro Pino (ESP)

1985 - Pedro Delgado (ESP)

1984 - Eric Caritoux (FRA)

1983 - Bernard Hinault (FRA)

1982 - Marino Lejarreta (ESP)

1981 - Giovanni Battaglin (ITA)

1980 - Faustino Rupérez (ESP)

1979 - Joop Zoetemelk (PBA)

1978 - Bernard Hinault (FRA)

1977 - Freddy Maertens (BEL)

1976 - José Pesarrodona (ESP)

1975 - Agustín Tamames (ESP)

1974 - José Manuel Fuente (ESP)

1973 - Eddy Merckx (BEL)

1972 - José Manuel Fuente (ESP)

1971 - Ferdinand Bracke (BEL)

1970 - Luis Ocaña (ESP)

1969 - Roger Pingeon (FRA)

1968 - Felice Gimondi (ITA)

1967 - Jan Janssen (PBA)

1966 - Francisco Gabica (ESP)

1965 - Rolf Wolfshoul (ALE)

1964 - Raymond Poulidor (FRA)

1963 - Jacques Anquetil (FRA)

1962 - Rudi Altig (ALE)

1961 - Angelino Soler (ESP)

1960 - Franz De Mulder (BEL)

1959 - Antonio Suárez (ESP)

1958 - Jean Stablinsky (FRA)

1957 - Jesús Loroño (ESP)

1956 - Angelo Conterno (ITA)

1955 - Jean Dotto (FRA)

1950 - Emilio Rodríguez (ESP)

1948 - Bernardo Ruiz (ESP)

1947 - Edouard Van Dyck (BEL)

1946 - Dalmacio Langarica (ESP)

1945 - Delio Rodríguez (ESP)

1942 - Julián Berrendero (ESP)

1941 - Julián Berrendero (ESP)

1936 - Gustave Deloor (BEL)

1935 - Gustave Deloor (BEL)