CICLISMO
El palmarés del Tour de Francia: todos los campeones y victorias de Pogacar y Vingegaard
Consulta cuántas veces ha ganado Pogacar el Tour, quienes son los grandes campeones de la competición y qué españoles han celebrado alguna victoria
Tadej Pogacar se prepara para celebrar la victoria final en la 113ª edición del Tour de Francia. El jefe de filas del UAE Team certificará en París una victoria incontestable que comenzó a cimentar en el Tourmalet y fue encarrilando con una sucesión de exhibiciones en algunas de las cimas más desafiantes de la presente edición.
Con su quinta conquista del Tour, Pogacar se reafirmará como dominador indiscutible de la 'Grande Boucle' en los últimos tiempos. Con el permiso de su gran rival Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de 2022 y 2023, el líder del UAE se ha mostrado hegemónico desde que subió a lo más alto del podio por primera vez en 2020.
Esta última victoria, además, permitirá la entrada del 'Pequeño Príncipe' en el Olimpo de la ronda gala. Con cinco victorias y mucha carrera por delante, el esloveno ya tiene entre ceja y ceja certificar su ingreso en el selecto grupo de los pentacampeones, en el que se encuentran leyendas de la talla de Eddy Merckx, Miguel Induráin, Bernard Hinault y Jacques Anquetil.
Pero Miguel Induráin no es el único español que ha saboreado la gloria en el Tour de Francia. Alberto Contador, con sus triunfos en 2007 y 2009, ocupa el segundo escalón del podio en este ranking, mientras que Óscar Pereiro, Carlos Sastre, Pedro Delgado, Luis Ocaña y Federico Martín Bahamontes cuentan con una victoria en sus respectivos historiales.
El palmarés del Tour de Francia
2025 - Tadej Pogacar (SLO)
2024 - Tadej Pogacar (SLO)
2023 - Jonas Vingegaard (DIN)
2022 - Jonas Vingegaard (DIN)
2021 - Tadej Pogacar (SLO)
2020 - Tadej Pogacar (SLO)
2019 - Egan Bernal (COL)
2018 - Geraint Thomas (GBR)
2017 - Chris Froome (GBR)
2016 - Chris Froome (GBR)
2015 - Chris Froome (GBR)
2014 - Vincenzo Nibali (ITA)
2013 - Chris Froome (GBR)
2012 - Bradley Wiggins (GBR)
2011 - Cadel Evans (AUS)
2010 - Andy Schleck (LUX)
2009 - Alberto Contador (ESP)
2008 - Carlos Sastre (ESP)
2007 - Alberto Contador (ESP)
2006 - Óscar Pereiro (ESP): Fue dado como ganador tras ser Floyd Landis (USA) descalificado por dopaje
2005 - 1999 - Sin ganador (De 1999 a 2005 la UCI dejó en blanco el ganador tras el dopaje de Lance Armstrong)
1998 - Marco Pantani (ITA)
1997 - Jan Ullrich (ALE)
1996 - Bjarne Riis (DIN)
1995 - Miguel Indurain (ESP)
1994 - Miguel Indurain (ESP)
1993 - Miguel Indurain (ESP)
1992 - Miguel Indurain (ESP)
1991 - Miguel Indurain (ESP)
1990 - Greg LeMond (USA)
1989 - Greg LeMond (USA)
1988 - Pedro Delgado (ESP)
1987 - Stephen Roche (IRL)
1986 - Greg LeMond (USA)
1985 - Bernard Hinault (FRA)
1984 - Laurent Fignon (FRA)
1983 - Laurent Fignon (FRA)
1982 - Bernard Hinault (FRA)
1981 - Bernard Hinault (FRA)
1980 - Joop Zoetemelk (HOL)
1979 - Bernard Hinault (FRA)
1978 - Bernard Hinault (FRA)
1977 - Bernard Thévenet (FRA)
1976 - Lucien Van Impe (BEL)
1975 - Bernard Thévenet (FRA)
1974 - Eddy Merckx (BEL)
1973 - Luis Ocaña (ESP)
1972 - Eddy Merckx (BEL)
1971 - Eddy Merckx (BEL)
1970 - Eddy Merckx (BEL)
1969 - Eddy Merckx (BEL)
1968 - Jan Janssen (HOL)
1967 - Roger Pingeon (FRA)
1966 - Lucien Aimar (FRA)
1965 - Felice Gimondi (ITA)
1964 - Jacques Anquetil (FRA)
1963 - Jacques Anquetil (FRA)
1962 - Jacques Anquetil (FRA)
1961 - Jacques Anquetil (FRA)
1960 - Gastone Nencini (ITA)
1959 - Federico Martín Bahamontes (ESP)
1958 - Charly Gaul (LUX)
1957 - Jacques Anquetil (FRA)
1956 - Roger Walkowiak (FRA)
1955 - Louison Bobet (FRA)
1954 - Louison Bobet (FRA)
1953 - Louison Bobet (FRA)
1952 - Fausto Coppi (ITA)
1951 - Hugo Koblet (SUI)
1950 - Ferdi Kübler (SUI)
1949 - Fausto Coppi (ITA)
1948 - Gino Bartali (ITA)
1947 - Jean Robic (FRA)
1939 - Sylvère Maes (BEL)
1938 - Gino Bartali (ITA)
1937 - Roger Lapébie (FRA)
1936 - Sylvère Maes (BEL)
1935 - Romain Maes (BEL)
1934 - Antonin Magne (FRA)
1933 - Georges Speicher (FRA)
1932 - André Leducq (FRA)
1931 - Antonin Magne (FRA)
1930 - André Leducq (FRA)
1929 - Maurice De Waele (BEL)
1928 - Nicolas Frantz (LUX)
1927 - Nicolas Frantz (LUX)
1926 - Lucien Buysse (BEL)
1925 - Ottavio Bottecchia (ITA)
1924 - Ottavio Bottecchia (ITA)
1923 - Henri Pélissier (FRA)
1922 - Firmin Lambot (BEL)
1921 - Léon Scieur (BEL)
1920 - Philippe Thys (BEL)
1919 - Firmin Lambot (BEL)
1914 - Philippe Thys (BEL)
1913 - Philippe Thys (BEL)
1912 - Odile Defraye (BEL)
1911 - Gustave Garrigou (FRA)
1910 - Octave Lapize (FRA)
1909 - François Faber (LUX)
1908 - Lucien Petit-Breton (FRA)
1907 - Lucien Petit-Breton (FRA)
1906 - René Pottier (FRA)
1905 - Louis Trousselier (FRA)
1904 - Henri Cornet (FRA)
1903 - Maurice Garin (FRA)
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