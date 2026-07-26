El palmarés del Tour de Francia: todos los campeones y victorias de Pogacar y Vingegaard

Tadej Pogacar se prepara para celebrar la victoria final en la 113ª edición del Tour de Francia. El jefe de filas del UAE Team certificará en París una victoria incontestable que comenzó a cimentar en el Tourmalet y fue encarrilando con una sucesión de exhibiciones en algunas de las cimas más desafiantes de la presente edición.

Con su quinta conquista del Tour, Pogacar se reafirmará como dominador indiscutible de la 'Grande Boucle' en los últimos tiempos. Con el permiso de su gran rival Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de 2022 y 2023, el líder del UAE se ha mostrado hegemónico desde que subió a lo más alto del podio por primera vez en 2020.

Esta última victoria, además, permitirá la entrada del 'Pequeño Príncipe' en el Olimpo de la ronda gala. Con cinco victorias y mucha carrera por delante, el esloveno ya tiene entre ceja y ceja certificar su ingreso en el selecto grupo de los pentacampeones, en el que se encuentran leyendas de la talla de Eddy Merckx, Miguel Induráin, Bernard Hinault y Jacques Anquetil.

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Miguel Induráin posa con los maillots amarillos de sus cinco victorias en el Tour de Francia / EFE

Pero Miguel Induráin no es el único español que ha saboreado la gloria en el Tour de Francia. Alberto Contador, con sus triunfos en 2007 y 2009, ocupa el segundo escalón del podio en este ranking, mientras que Óscar Pereiro, Carlos Sastre, Pedro Delgado, Luis Ocaña y Federico Martín Bahamontes cuentan con una victoria en sus respectivos historiales.

Alberto Contador, ganador del Tour de Francia en 2009 / EFE

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