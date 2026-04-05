Palmarés Tour de Flandes: todos los ganadores y victorias de Pogacar y Van der Poel

El Tour de Flandes celebra este domingo 5 de abril su 110ª edición. Te contamos cómo está el palmarés de 'De Ronde' antes de la disputa de la presente edición, destacando a los grandes ganadores históricos y a los españoles que mejor desempeño han ofrecido en el segundo Monumento de la temporada.

A lo largo de los más de 100 años de historia de la Tour de Flandes, ningún ciclista se ha destacado como gran ganador histórico. Hasta 8 competidores comparten lugar en el escalón más alto del podio con 3 victorias cada uno, siendo Mathieu van der Poel el ganador más destacado de los últimos años y con Pogacar con muchos números de unirse a este selecto grupo.

La hegemonía de Mathieu van der Poel en Flandes comenzó a fraguarse en 2020. Desde entonces, el neerlandés acumula tres triunfos (2020, 2022 y 2024), aunque nunca ha conseguido defender con éxito su corona. Asgreen en 2021 y Pogacar en 2023 le impidieron revalidar su título.

Van der Poel puede convertirse en el máximo ganador histórico del Tour de Flandes / EFE

Respecto al papel de los ciclistas españoles, ningún nombre figura en el palmarés histórico de la competición. El mejor resultado de un competidor nacional en el Tour de Flandes lo protagonizó Juan Antonio Flecha en 2008 con una meritoria tercera posición.

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Juan Antonio Flecha, el español que mejor rindió en el Tour de Flandes / NICOLAS BOUVY

PALMARÉS TOUR FLANDES 2026: Tadej Pogačar (SLO) 2025: Tadej Pogačar (SLO) 2024: Mathieu van der Poel (NED) 2023: Tadej Pogačar (SLO) 2022: Mathieu van der Poel (NED) 2021: Kasper Asgreen (DEN) 2020: Mathieu van der Poel (NED) 2019: Alberto Bettiol (ITA) 2018: Niki Terpstra (NED) 2017: Philippe Gilbert (BEL) 2016: Peter Sagan (SVK) 2015: Alexander Kristoff (NOR) 2014: Fabian Cancellara (SUI) 2013: Fabian Cancellara (SUI) 2012: Tom Boonen (BEL) 2011: Nick Nuyens (BEL) 2010: Fabian Cancellara (SUI) 2009: Stijn Devolder (BEL) 2008: Stijn Devolder (BEL) 2007: Alessandro Ballan (ITA) 2006: Tom Boonen (BEL) 2005: Tom Boonen (BEL) 2004: Steffen Wesemann (GER) 2003: Peter van Petegem (BEL) 2002: Andrea Tafi (ITA) 2001: Gianluca Bortolami (ITA) 2000: Andréi Chmil (BEL) 1999: Peter van Petegem (BEL) 1998: Johan Museeuw (BEL) 1997: Rolf Sørensen (DEN) 1996: Michele Bartoli (ITA) 1995: Johan Museeuw (BEL) 1994: Gianni Bugno (ITA) 1993: Johan Museeuw (BEL) 1992: Jacky Durand (FRA) 1991: Edwig van Hooydonck (BEL) 1990: Moreno Argentin (ITA) 1989: Edwig van Hooydonck (BEL) 1988: Eddy Planckaert (BEL) 1987: Claude Criquielion (BEL) 1986: Adrie van der Poel (NED) 1985: Eric Vanderaerden (BEL) 1984: Johan Lammerts (NED) 1983: Jan Raas (NED) 1982: René Martens (BEL) 1981: Hennie Kuiper (NED) 1980: Michel Pollentier (BEL) 1979: Jan Raas (NED) 1978: Walter Godefroot (BEL) 1977: Roger de Vlaeminck (BEL) 1976: Walter Planckaert (BEL) 1975: Eddy Merckx (BEL) 1974: Cees Bal (NED) 1973: Eric Leman (BEL) 1972: Eric Leman (BEL) 1971: Evert Dolman (NED) 1970: Eric Leman (BEL) 1969: Eddy Merckx (BEL) 1968: Walter Godefroot (BEL) 1967: Dino Zandegù (ITA) 1966: Edward Sels (BEL) 1965: Jo De Roo (NED) 1964: Rudi Altig (GER) 1963: Noël Foré (BEL) 1962: Rik Van Looy (BEL) 1961: Tom Simpson (GBR) 1960: Arthur Decabooter (BEL) 1959: Rik Van Looy (BEL) 1958: Germain Derycke (BEL) 1957: Fred de Bruyne (BEL) 1956: Jean Forestier (FRA) 1955: Louison Bobet (FRA) 1954: Raymond Impanis (BEL) 1953: Wim Van Est (NED) 1952: Roger Decock (BEL) 1951: Fiorenzo Magni (ITA) 1950: Fiorenzo Magni (ITA) 1949: Fiorenzo Magni (ITA) 1948: Albéric Schotte (BEL) 1947: Emiel Faignaert (BEL) 1946: Rik Van Steenbergen (BEL) 1945: Sylvain Grysolle (BEL) 1944: Rik Van Steenbergen (BEL) 1943: Achille Buysse (BEL) 1942: Albéric Schotte (BEL) 1941: Achille Buysse (BEL) 1940: Achille Buysse (BEL) 1939: Karel Kaers (BEL) 1938: Edgard De Caluwé (BEL) 1937: Michel D’Hooghe (BEL) 1936: Louis Hardiquest (BEL) 1935: Louis Duerloo (BEL) 1934: Gaston Rebry (BEL) 1933: Alphonse Schepers (BEL) 1932: Romain Gijssels (BEL) 1931: Romain Gijssels (BEL) 1930: Frans Bonduel (BEL) 1929: Joseph Dervaes (BEL) 1928: Jan Mertens (BEL) 1927: Gérard Debaets (BEL) 1926: Denis Verschueren (BEL) 1925: Julien Delbecque (BEL) 1924: Gérard Debaets (BEL) 1923: Heiri Suter (SUI) 1922: Léon Devos (BEL) 1921: René Vermandel (BEL) 1920: Jules Van Hevel (BEL) 1919: Henri Van Lerberghe (BEL) 1918: Edición suspendida 1917: Edición suspendida 1916: Edición suspendida 1915: Edición suspendida 1914: Marcel Buysse (BEL) 1913: Paul Deman (BEL)

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