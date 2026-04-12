Palmarés París-Roubaix: todos los ganadores y victorias de Van der Poel

La París-Roubaix celebra este domingo 12 de abril su 123ª edición. Te contamos cómo está el palmarés del 'Infierno del Norte' antes de la disputa de la presente edición, destacando a los grandes ganadores históricos y y a los españoles que mejor desempeño han ofrecido en el tercer Monumento de la temporada.

A lo largo de más de 120 años de historia de la clásica francesa, Tom Boonen destaca como gran ganador histórico. El belga conquistó la París-Roubaix hasta en 8 ocasiones, mientras que Fabian Cancellara y Johan Museeuw completan el podio con 6 y 5 victorias respectivamente

El gran dominador de la París-Roubaix en los años más recientes es Mathieu van der Poel, ganador de las tres últimas ediciones. Este año, el belga tiene la posibilidad de superar al mítico Rik Van Looy, pero firme voluntad de Tadej Pogacar de conquistar el único Monumento que se le resiste amenaza su hegemonía en el 'Infierno del Norte'.

Van der Poel gana la París-Roubaix por tercera vez ante Pogacar tumbado por una moto / X

Respecto al papel de los ciclistas españoles, ningún nombre figura en el palmarés histórico de la competición. Sin embargo, Juan Antonio Flecha es uno de los grandes nombres de la clásica gala, consiguiendo subir al podio hasta en tres ocasiones y quedando seis veces entre los diez primeros.

Noticias relacionadas

PALMARÉS PARÍS-ROUBAIX 2025: Mathieu van der Poel (NED) 2024: Mathieu van der Poel (NED) 2023: Mathieu van der Poel (NED) 2022: Dylan van Baarle (NED) 2021: Sonny Colbrelli (ITA) 2020: No disputada 2019: Philippe Gilbert (BEL) 2018: Peter Sagan (SVK) 2017: Greg Van Avermaet (BEL) 2016: Mathew Hayman (AUS) 2015: John Degenkolb (GER) 2014: Niki Terpstra (NED) 2013: Fabian Cancellara (SUI) 2012: Tom Boonen (BEL) 2011: Johan Vansummeren (BEL) 2010: Fabian Cancellara (SUI) 2009: Tom Boonen (BEL) 2008: Tom Boonen (BEL) 2007: Stuart O'Grady (AUS) 2006: Fabian Cancellara (SUI) 2005: Tom Boonen (BEL) 2004: Magnus Bäckstedt (SWE) 2003: Peter Van Petegem (BEL) 2002: Johan Museeuw (BEL) 2001: Servais Knaven (NED) 2000: Johan Museeuw (BEL) 1999: Andrea Tafi (ITA) 1998: Franco Ballerini (ITA) 1997: Frédéric Guesdon (FRA) 1996: Johan Museeuw (BEL) 1995: Franco Ballerini (ITA) 1994: Andrei Txmil (MDA) 1993: Gilbert Duclos-Lassalle (FRA) 1992: Gilbert Duclos-Lassalle (FRA) 1991: Marc Madiot (FRA) 1990: Eddy Planckaert (BEL) 1989: Jean-Marie Wampers (BEL) 1988: Dirk Demol (BEL) 1987: Eric Vanderaerden (BEL) 1986: Sean Kelly (IRL) 1985: Marc Madiot (FRA) 1984: Sean Kelly (IRL) 1983: Hennie Kuiper (NED) 1982: Jan Raas (NED) 1981: Bernard Hinault (FRA) 1980: Francesco Moser (ITA) 1979: Francesco Moser (ITA) 1978: Francesco Moser (ITA) 1977: Roger De Vlaeminck (BEL) 1976: Marc Demeyer (BEL) 1975: Roger De Vlaeminck (BEL) 1974: Roger De Vlaeminck (BEL) 1973: Eddy Merckx (BEL) 1972: Roger De Vlaeminck (BEL) 1971: Roger Rosiers (BEL) 1970: Eddy Merckx (BEL) 1969: Walter Godefroot (BEL) 1968: Eddy Merckx (BEL) 1967: Jan Janssen (NED) 1966: Felice Gimondi (ITA) 1965: Rik Van Looy (BEL) 1964: Peter Post (NED) 1963: Émile Daems (BEL) 1962: Rik Van Looy (BEL) 1961: Rik Van Looy (BEL) 1960: Pino Cerami (BEL) 1959: Noël Foré (BEL) 1958: Léon Van Daele (BEL) 1957: Alfred De Bruyne (BEL) 1956: Louison Bobet (FRA) 1955: Jean Forestier (FRA) 1954: Raymond Impanis (BEL) 1953: Germain Derycke (BEL) 1952: Rik Van Steenbergen (BEL) 1951: Antonio Bevilacqua (ITA) 1950: Fausto Coppi (ITA) 1949: Serse Coppi (ITA) 1948: Rik Van Steenbergen (BEL) 1947: Georges Claes (BEL) 1946: Georges Claes (BEL) 1945: Paul Maye (FRA) 1944: Maurice Desimpelaere (BEL) 1943: Marcel Kint (BEL) 1942: No disputada 1941: No disputada 1940: No disputada 1939: Émile Masson junior (BEL) 1938: Lucien Storme (BEL) 1937: Jules Rossi (ITA) 1936: Georges Speicher (FRA) 1935: Gaston Rebry (BEL) 1934: Gaston Rebry (BEL) 1933: Sylvère Maes (BEL) 1932: Romain Gijssels (BEL) 1931: Gaston Rebry (BEL) 1930: Julien Vervaecke (BEL) 1929: Charles Meunier (BEL) 1928: André Leducq (FRA) 1927: Georges Ronsse (BEL) 1926: Julien Delbecque (BEL) 1925: Félix Sellier (BEL) 1924: Jules Van Hevel (BEL) 1923: Heiri Suter (SUI) 1922: Albert Dejonghe (BEL) 1921: Henri Pélissier (FRA) 1920: Paul Deman (BEL) 1919: Henri Pélissier (FRA) 1918: No disputada 1917: No disputada 1916: No disputada 1915: No disputada 1914: Charles Crupelandt (FRA) 1913: François Faber (LUX) 1912: Charles Crupelandt (FRA) 1911: Octave Lapize (FRA) 1910: Octave Lapize (FRA) 1909: Octave Lapize (FRA) 1908: Cyrille Van Hauwaert (BEL) 1907: Georges Passerieu (FRA) 1906: Henri Cornet (FRA) 1905: Louis Trousselier (FRA) 1904: Hippolyte Aucouturier (FRA) 1903: Hippolyte Aucouturier (FRA) 1902: Lucien Lesna (FRA) 1901: Lucien Lesna (FRA) 1900: Émile Bouhours (FRA) 1899: Albert Champion (FRA) 1898: Maurice Garin (ITA) 1897: Maurice Garin (ITA) 1896: Josef Fischer (GER)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la París-Roubaix 2026 a través de nuestra narración en directo, además de ofrecerte el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas una vez finalice el 'infierno del norte'.