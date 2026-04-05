Así está el palmarés de Monumentos: Pogacar supera a De Vlaeminck en Flandes y el récord de Merckx ya no parece tan imposible

Tadej Pogacar escribe un nuevo capítulo en los libros de historia del ciclismo cada vez que sale a competir. La victoria del 'Pequeño Príncipe' en el Tour de Flandes le permite formar parte del selecto grupo de máximos ganadores históricos de la competición y apuntarse un nuevo tanto en su gran rivalidad con Mathieu van der Poel en las clásicas.

'De Ronde' no es el único Monumento ciclista en el que 'nuevo caníbal' ha dejado huella, pues en sus voluptuosas vitrinas también lucen 5 Giros de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja y 1 Milán-San Remo.

Estos 12 entorchados sitúan a Tadej Pogacar como uno de los ciclistas que mejor rendimiento ha ofrecido en los Monumentos a lo largo de la historia, superando el registro del legendario Roger De Vlaeminck para ocupar el segundo cajón de un podio presidido por el legendario Eddy Merckx, el primer caníbal y dueño de un récord que parecía insuperable hasta la irrupción de 'Pogi'.

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Ahora, Pogacar se fija como objetivo prioritario la conquista de la París-Roubaix, el único Monumento que se le resiste. Con la victoria en el 'Infierno del Norte' en su poder, el esloveno acompañaría a Merckx, De Vlaeminck y Van Looy como únicos ciclistas que han salido victoriosos en las cinco grandes clásicas del calendario ciclista.

¿Qué ciclistas tienen más victorias en Monumentos?