Palmarés Lieja-Bastoña-Lieja: todos los ganadores y victorias de Pogacar y Evenepoel

La Lieja-Bastoña-Lieja celebra este domingo 26 de abril su 112ª edición. Te contamos cómo está el palmarés antes de la disputa de la presente edición de 'La Decana', destacando a los grandes ganadores históricos y a los españoles que lo han conquistado en alguna ocasión.

El legendario Eddy Merckx destaca como gran ganador histórico de la Lieja-Bastoña-Lieja. El belga conquistó 'La Decana' hasta en 5 ocasiones, mientras que Alejandro Valverde y Moreno Argentin completan el podio con 4 victorias cada uno.

En los tiempos recientes, Tadej Pogacar viene pisando fuerte. El esloveno ya acumula tres victorias en el cuarto Monumento del año, dos de ellas de forma consecutiva, mientras que Remco Evenepoel, con dos victorias en 2022 y 2023, es el único que ha sido capaz de hacerle sombra en los últimos años. Este año, los dos monstruos del pelotón vuelven a partir como grandes favoritos, aunque la irrupción de Paul Seixas amenaza sus opciones de hacerse con la victoria.

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Alejandro Valverde es el único que figura en el palmarés histórico de la competición con cuatro victorias. Joaquim 'Purito' Rodríguez en 2013, Iban Mayo en 2003 y David Etxebarria en el 2000 fueron quienes más cerca se quedaron del triunfo con sus respectivos segundos puestos.

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Alejandro Valverde conquistó la Lieja-Bastoña-Lieja en cuatro ocasiones / JULIEN WARNAND

PALMARÉS LIEJA-BASTOÑA-LIEJA 2025: Tadej Pogacar (SLO) 2024: Tadej Pogacar (SLO) 2023: Remco Evenepoel (BEL) 2022: Remco Evenepoel (BEL) 2021: Tadej Pogacar (SLO) 2020: Primoz Roglic (SLO) 2019: Jakob Fuglsang (DEN) 2018: Bob Jungels (LUX) 2017: Alejandro Valverde (ESP) 2016: Wout Poels (NED) 2015: Alejandro Valverde (ESP) 2014: Simon Gerrans (AUS) 2013: Daniel Martin (IRL) 2012: Maxim Iglinskiy (KAZ) 2011: Philippe Gilbert (BEL) 2010: Aleksandr Vinokurov (KAZ) 2009: Andy Schleck (LUX) 2008: Alejandro Valverde (ESP) 2007: Danilo Di Luca (ITA) 2006: Alejandro Valverde (ESP) 2005: Aleksandr Vinokurov (KAZ) 2004: Davide Rebellin (ITA) 2003: Tyler Hamilton (USA) 2002: Paolo Bettini (ITA) 2001: Oscar Camenzind (SUI) 2000: Paolo Bettini (ITA) 1999: Frank Vandenbroucke (BEL) 1998: Michele Bartoli (ITA) 1997: Michele Bartoli (ITA) 1996: Pascal Richard (SUI) 1995: Mauro Gianetti (SUI) 1994: Yevgueni Berzin (RUS) 1993: Rolf Sørensen (DEN) 1992: Dirk De Wolf (BEL) 1991: Moreno Argentin (ITA) 1990: Eric Van Lancker (BEL) 1989: Sean Kelly (IRL) 1988: Adrie van der Poel (NED) 1987: Moreno Argentin (ITA) 1986: Moreno Argentin (ITA) 1985: Moreno Argentin (ITA) 1984: Sean Kelly (IRL) 1983: Steven Rooks (NED) 1982: Silvano Contini (ITA) 1981: Josef Fuchs (SUI) 1980: Bernard Hinault (FRA) 1979: Dietrich Thurau (GER) 1978: Joseph Bruyère (BEL) 1977: Bernard Hinault (FRA) 1976: Joseph Bruyère (BEL) 1975: Eddy Merckx (BEL) 1974: Georges Pintens (BEL) 1973: Eddy Merckx (BEL) 1972: Eddy Merckx (BEL) 1971: Eddy Merckx (BEL) 1970: Roger De Vlaeminck (BEL) 1969: Eddy Merckx (BEL) 1968: Valère Van Sweevelt (BEL) 1967: Walter Godefroot (BEL) 1966: Jacques Anquetil (FRA) 1965: Carmine Preziosi (ITA) 1964: Willy Bocklandt (BEL) 1963: Frans Melckenbeeck (BEL) 1962: Jef Planckaert (BEL) 1961: Rik Van Looy (BEL) 1960: Albertus Geldermans (NED) 1959: Fred De Bruyne (BEL) 1958: Fred De Bruyne (BEL) 1957: Germain Derycke (BEL) 1956: Fred De Bruyne (BEL) 1955: Stan Ockers (BEL) 1954: Marcel Ernzer (LUX) 1953: Alois De Hertog (BEL) 1952: Ferdinand Kübler (SUI) 1951: Ferdinand Kübler (SUI) 1950: Prosper Depredomme (BEL) 1949: Camille Danguillaume (FRA) 1948: Maurice Mollin (BEL) 1947: Richard Depoorter (BEL) 1946: Prosper Depredomme (BEL) 1945: Jean Engels (BEL) 1944: No disputada 1943: Richard Depoorter (BEL) 1942: No disputada 1941: No disputada 1940: No disputada 1939: Albert Ritserveldt (BEL) 1938: Alfons Deloor (BEL) 1937: Éloi Meulenberg (BEL) 1936: Albert Beckaert (BEL) 1935: Alphonse Schepers (BEL) 1934: Theo Herckenrath (BEL) 1933: François Gardier (BEL) 1932: Marcel Houyoux (BEL) 1931: Alphonse Schepers (BEL) 1930: Hermann Buse (GER) 1929: Alphonse Schepers (BEL) 1928: Ernest Mottard (BEL) 1927: Maurice Raes (BEL) 1926: Dieudonné Smets (BEL) 1925: George Ronsse (BEL) 1924: René Vermandel (BEL) 1923: René Vermandel (BEL) 1922: Louis Mottiat (BEL) 1921: Louis Mottiat (BEL) 1920: Léon Scieur (BEL) 1919: Léon Devos (BEL) 1914-1918: No disputada 1913: Maurice Moritz (BEL) 1912: Omer Verschoore (BEL) 1911: Joseph Van Daele (BEL) 1910: No disputada 1909: Victor Fastre (BEL) 1908: André Trousselier (FRA) 1894-1907: No disputada 1894: Léon Houa (BEL) 1893: Léon Houa (BEL) 1892: Léon Houa (BEL)

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