Así queda el palmarés de campeones de la Strade Bianche: Pogacar desbanca a Cancellara como máximo ganador histórico
Consulta como queda el palmarés de la Strade Bianche tras la incontestable victoria de Tadej Pogacar en 2026
La Strade Bianche, conocida por muchos como el 'sexto Monumento', ha cerrado el telón de una nueva edición con una victoria incontestable de Tadej Pogacar. Desde la celebración de la primera carrera en 2007, la clásica de La Toscana se ha afianzado como una de las pruebas más prestigiosas del calendario ciclista, y así lo atestigua su palmarés.
Con su victoria en la presente edición, Tadej Pogacar se erige como el máximo ganador histórico de la Strade Bianche. El líder del UAE Team, que partía como gran favorito a hacerse con la victoria, dejó la carrera vista para sentencia con un incontestable ataque a 78 kilómetros de meta que solo Seixas hizo el amago de seguir.
Hasta la irrupción del 'Pequeño Príncipe', ganador en cuatro ocasiones (2022, 2024, 2025 y 2026), el trono de la Strade Bianche pertenecía a Fabian Cancellara. El suizo fue capaz de conquistar la 'clásica del sterrato' hasta en tres ocasiones, con victorias en 2008, 2012 y 2016.
¿Cómo queda el palmarés de la Strade Bianche tras la victoria de Pogacar en 2026?
- 2007 - Aleksandr Kolobnev
- 2008 - Fabian Cancellara
- 2009 - Thomas Lövkvist
- 2010 - Maxim Iglinskiy
- 2011 - Philippe Gilbert
- 2012 - Fabian Cancellara
- 2013 - Moreno Moser
- 2014 - Michał Kwiatkowski
- 2015 - Zdeněk Štybar
- 2016 - Fabian Cancellara
- 2017 - Michał Kwiatkowski
- 2018 - Tiesj Benoot
- 2019 - Julian Alaphilippe
- 2020 - Wout van Aert
- 2021 - Mathieu van der Poel
- 2022 - Tadej Pogačar
- 2023 - Tom Pidcock
- 2024 - Tadej Pogačar
- 2025 - Tadej Pogačar
- 2026 - Tadej Pogačar
Desde su profesionalización, la Strade Bianche ha crecido en prestigio y, en 2017 fue incorporada al UCI World Tour. Su recorrido, con un tercio del trazado sobre caminos de sterrato, ofrece una mezcla única de belleza paisajística y dureza, con la llegada en la espectacular Piazza del Campo de Siena que en 2025 Pogacar convirtió en foto de postal.
