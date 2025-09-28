El palmarés de campeones del Mundial de ciclismo en ruta

Los Mundiales de ciclismo de Ruanda, los primeros en la historia celebrados en suelo africano, cierran el telón este domingo 28 de septiembre con la disputa de la prueba élite masculina en ruta. Te contamos cóno está el palmarés de la modalidad antes de la disputa de la presente edición, destacando a los grandes ganadores históricos y a los españoles que se han enfundado el maillot arcoíris en alguna ocasión.

Pogacar afronta la prueba en ruta de Ruanda como gran favorito volver a enfundarse el maillot arcoíris conseguido en la edición anterior. El esloveno aspira a ser el gran dominador de los tiempos modernos e igualar los tres entorchados de su compatriota Peter Sagan.

Precisamente Sagan forma parte del prestigioso grupo de ciclistas que más veces han conquistado la prueba en ruta, en el que también se encuentran el habitual Eddy Merckx o el español Óscar Freire, además de Alfredo Binda y de Rik Van Steenbergen.

Óscar Freire es, a su vez, el ciclista español más laureado en la prueba en ruta de los Mundiales. Abraham Olano, Igor Astarloa y Alejandro Valverde, último ganador nacional, completan una lista en la que no figura un Miguel Induráin que consiguió subirse al podio en tres ocasiones.

¿Cuál es el palmarés de ganadores de la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo?

2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Mathieu van der Poel (PBA) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Julian Alaphilippe (FRA) 2020 - Julian Alaphilippe (FRA) 2019 - Mads Pedersen (DIN) 2018 - Alejandro Valverde (ESP) 2017 - Peter Sagan (ESL) 2016 - Peter Sagan (ESL) 2015 - Peter Sagan (ESL) 2014 - Michal Kwiatkowski (POL) 2013 - Rui Costa (POR) 2012 - Philippe Gilbert (BEL) 2011 - Mark Cavendish (GBR) 2010 - Thor Hushovd (NOR) 2009 - Cadel Evans (AUS) 2008 - Alessandro Ballan (ITA) 2007 - Paolo Bettini (ITA) 2006 - Paolo Bettini (ITA) 2005 - Tom Boonen (BEL) 2004 - Óscar Freire (ESP) 2003 - Igor Astarloa (ESP) 2002 - Mario Cipollini (ITA) 2001 - Óscar Freire (ESP) 2000 - Romans Vainsteins (LET) 1999 - Óscar Freire (ESP) 1998 - Oskar Camenzind (SUI) 1997 - Laurent Brochard (FRA) 1996 - Johan Museeuw (BEL) 1995 - Abraham Olano (ESP) 1994 - Luc Leblanc (FRA) 1993 - Lance Armstrong (USA) 1992 - Gianni Bugno (ITA) 1991 - Gianni Bugno (ITA) 1990 - Rudy Dhaenens (BEL) 1989 - Greg LeMond (USA) 1988 - Maurizio Fondriest (ITA) 1987 - Stephen Roche (IRL) 1986 - Moreno Argentin (ITA) 1985 - Joop Zoetemelk (HOL) 1984 - Claude Criquielion (BEL) 1983 - Greg LeMond (USA) 1982 - Giuseppe Saronni (ITA) 1981 - Freddy Maertens (BEL) 1980 - Bernard Hinault (FRA) 1979 - Jan Raas (HOL) 1978 - Gerrie Knetemann (HOL) 1977 - Francesco Moser (ITA) 1976 - Freddy Maertens (BEL) 1975 - Hennie Kuiper (HOL) 1974 - Eddy Merckx (BEL) 1973 - Felice Gimondi (ITA) 1972 - Marino Basso (ITA) 1971 - Eddy Merckx (BEL) 1970 - Jean-Pierre Monseré (BEL) 1969 - Harm Ottenbros (HOL) 1968 - Vittorio Adorni (ITA) 1967 - Eddy Merckx (BEL) 1966 - Rudi Altig (ALE) 1965 - Tom Simpson (GBR) 1964 - Jan Janssen (HOL) 1963 - Benoni Beheyt (BEL) 1962 - Jean Stablinski (FRA) 1961 - Rik Van Looy (BEL) 1960 - Rik Van Looy (BEL) 1959 - André Darrigade (FRA) 1958 - Ercole Baldini (ITA) 1957 - Rik Van Steenbergen (BEL) 1956 - Rik Van Steenbergen (BEL) 1955 - Stan Ockers (BEL) 1954 - Louison Bobet (FRA) 1953 - Fausto Coppi (ITA) 1952 - Heinz Müller (ALE) 1951 - Ferdy Kübler (SUI) 1950 - Briek Schotte (BEL) 1949 - Rik Van Steenbergen (BEL) 1948 - Briek Schotte (BEL) 1947 - Theo Middelkamp (HOL) 1946 - Hans Knecht (SUI) 1938 - Marcel Kint (BEL) 1937 - Éloi Meulenberg (BEL) 1936 - Antonin Magne (FRA) 1935 - Jean Aerts (BEL) 1934 - Karel Kaers (BEL) 1933 - Georges Speicher (FRA) 1932 - Alfredo Binda (ITA) 1931 - Learco Guerra (ITA) 1930 - Alfredo Binda (ITA) 1929 - Georges Ronsse (BEL) 1928 - Georges Ronsse (BEL) 1927 - Alfredo Binda (ITA)

