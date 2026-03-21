El palmarés de campeones de la Milán - San Remo

La Milán-San Remo celebra este sábado 21 de marzo su 117ª edición y, desde SPORT, te contamos cómo está el palmarés antes de la disputa de la presente edición de 'La Classicissima', destacando a los grandes ganadores históricos y a los españoles que lo han conquistado en alguna ocasión.

El ciclista más laureado a lo largo de los más de 100 años de historia de la Milán San Remo es el legendario Eddy Merckx, ganador hasta en 7 ocasiones. Le sigue muy de cerca el italiano Costante Girardengo con 6 victorias, mientrs que Erik Zabel y Fino Bartali ocupan el tercer escalón del podio con 4 triunfos cada uno.

'La Classicissima' no había contado con un claro dominador en los últimos tiempos, lo que se traducía en 17 campeones distintos en las últimas 17 ediciones. En la edición anterior, sin embargo, Mathieu Van der Poel puso fin a esta racha al apuntarse su segunda victoria en este Monumento (2023 y 2025).

Respecto a los ciclistas españoles, dos nombres figuran en el palmarés de la competición. Óscar Freire conquistó 'La Classicissima' hasta en tres ocasiones (2000, 2004 y 2007), superando el récord del hasta entonces primer y único español que lo había conseguido, Miguel Poblet (1957 y 1959).

Noticias relacionadas

Óscar Freire, en una imagen de archivo / -

¿Cómo está el palmarés de la Milán - San Remo antes de la edición de 2026?

2025: Mathieu van der Poel (NED) 2024: Jasper Philipsen (BEL) 2023: Mathieu van der Poel (NED) 2022: Matej Mohorič (SLO) 2021: Jasper Stuyven (BEL) 2020: Wout van Aert (BEL) 2019: Julian Alaphilippe (FRA) 2018: Vincenzo Nibali (ITA) 2017: Michał Kwiatkowski (POL) 2016: Arnaud Démare (FRA) 2015: John Degenkolb (GER) 2014: Alexander Kristoff (NOR) 2013: Gerald Ciolek (GER) 2012: Simon Gerrans (AUS) 2011: Matthew Goss (AUS) 2010: Óscar Freire (ESP) 2009: Mark Cavendish (GBR) 2008: Fabian Cancellara (SUI) 2007: Óscar Freire (ESP) 2006: Filippo Pozzato (ITA) 2005: Alessandro Petacchi (ITA) 2004: Óscar Freire (ESP) 2003: Paolo Bettini (ITA) 2002: Mario Cipollini (ITA) 2001: Erik Zabel (GER) 2000: Erik Zabel (GER) 1999: Andréi Chmil (BEL) 1998: Erik Zabel (GER) 1997: Erik Zabel (GER) 1996: Gabriele Colombo (ITA) 1995: Laurent Jalabert (FRA) 1994: Giorgio Furlan (ITA) 1993: Maurizio Fondriest (ITA) 1992: Sean Kelly (IRL) 1991: Claudio Chiappucci (ITA) 1990: Gianni Bugno (ITA) 1989: Laurent Fignon (FRA) 1988: Laurent Fignon (FRA) 1987: Erich Maechler (SUI) 1986: Sean Kelly (IRL) 1985: Hennie Kuiper (NED) 1984: Francesco Moser (ITA) 1983: Giuseppe Saronni (ITA) 1982: Marc Gomez (FRA) 1981: Alfons De Wolf (BEL) 1980: Pierino Gavazzi (ITA) 1979: Roger de Vlaeminck (BEL) 1978: Roger de Vlaeminck (BEL) 1977: Jan Raas (NED) 1976: Eddy Merckx (BEL) 1975: Eddy Merckx (BEL) 1974: Felice Gimondi (ITA) 1973: Roger de Vlaeminck (BEL) 1972: Eddy Merckx (BEL) 1971: Eddy Merckx (BEL) 1970: Michele Dancelli (ITA) 1969: Eddy Merckx (BEL) 1968: Rudi Altig (GER) 1967: Eddy Merckx (BEL) 1966: Eddy Merckx (BEL) 1965: Arie den Hartog (NED) 1964: Tom Simpson (GBR) 1963: Joseph Groussard (FRA) 1962: Emile Daems (BEL) 1961: Raymond Poulidor (FRA) 1960: René Privat (FRA) 1959: Miguel Poblet (ESP) 1958: Rik Van Looy (BEL) 1957: Miguel Poblet (ESP) 1956: Fred de Bruyne (BEL) 1955: Germain Derycke (BEL) 1954: Rik Van Steenbergen (BEL) 1953: Loretto Petacchi (ITA) 1952: Loretto Petacchi (ITA) 1951: Louison Bobet (FRA) 1950: Gino Bartali (ITA) 1949: Fausto Coppi (ITA) 1948: Fausto Coppi (ITA) 1947: Gino Bartali (ITA) 1946: Fausto Coppi (ITA) 1944-1945: Ediciones no disputadas por la Segunda Guerra Mundial 1943: Cino Cinelli (ITA) 1942: Adolfo Leoni (ITA) 1941: Pierino Favalli (ITA) 1940: Gino Bartali (ITA) 1939: Gino Bartali (ITA) 1938: Giuseppe Olmo (ITA) 1937: Cesare del Cancia (ITA) 1936: Angelo Varetto (ITA) 1935: Giuseppe Olmo (ITA) 1934: Jef Demuysere (BEL) 1933: Learco Guerra (ITA) 1932: Alfredo Bovet (ITA) 1931: Alfredo Binda (ITA) 1930: Michele Mara (ITA) 1929: Alfredo Binda (ITA) 1928: Costante Girardengo (ITA) 1927: Pietro Chesi (ITA) 1926: Costante Girardengo (ITA) 1925: Costante Girardengo (ITA) 1924: Pietro Linari (ITA) 1923: Costante Girardengo (ITA) 1922: Giovanni Brunero (ITA) 1921: Costante Girardengo (ITA) 1920: Gaetano Belloni (ITA) 1919: Angelo Gremo (ITA) 1918: Costante Girardengo (ITA) 1917: Gaetano Belloni (ITA) 1916: Edición suspendida por la Primera Guerra Mundial 1915: Ezio Corlaita (ITA) 1914: Ugo Agostoni (ITA) 1913: Odile Defraye (BEL) 1912: Henri Pélissier (FRA) 1911: Gustave Garrigou (FRA) 1910: Eugène Christophe (FRA) 1909: Luigi Ganna (ITA) 1908: Cyrille van Hauwaert (BEL) 1907: Lucien Petit-Breton (FRA)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Milán-San Remo 2026 a través de nuestra narración en directo, además de ofrecerte el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas una vez finalice 'La Classicissima'.