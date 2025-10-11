Este es el palmarés de campeones de Il Lombardia: Pogacar amenaza la leyenda de Coppi

El Giro de Lombardía celebra este sábado 11 de octubre su 119ª edición y, desde SPORT, te contamos cómo está el palmarés antes de la disputa de la presente edición, destacando a los grandes ganadores históricos y a los españoles que lo han conquistado en alguna ocasión.

El gran dominador del quinto monumento de la temporada en los tiempos recientes tiene nombre y apellidos: Tadej Pogacar. Ganador de las últimas cuatro ediciones (2021, 2022, 2023 y 2024) y gran favorito en la presente, el esloveno aspira a encumbrarse en el Olimpo de la competición y poner el broche de oro a una temporada de ensueño.

En lo más alto del palmarés de la competición figura Fausto Coppi, aunque todo apunta a que a partir de este año empezará a compartir su posición de privilegio. El italiano cuenta con cinco victoria es su palmarés, las conseguidas en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954.

Respecto a los ciclistas españoles, sólo uno ha sido capaz de proclamarse campeón de esta prestigiosa carrera. Se trata de 'Purito' Rodríguez, que cuenta con dos trofeos de la 'Clásica de las hojas muertas' en sus vitrinas (2012 y 2013).

¿Cuál es el palmarés de campeones del Giro de Lombardía?

2024: Tadej Pogacar (Eslovenia)

2023: Tadej Pogacar (Eslovenia)

2022: Tadej Pogacar (Eslovenia)

2021: Tadej Pogacar (Eslovenia)

2020: Jakob Fuglsang (Dinamarca)

2019: Bauke Mollema (Países Bajos)

2018: Thibaut Pinot (Francia)

2017: Vincenzo Nibali (Italia)

2016: Esteban Chaves (Colombia)

2015: Vincenzo Nibali (Italia)

2014: Daniel Martin (Irlanda)

2013: Joaquim Rodríguez (España)

2012: Joaquim Rodríguez (España)

2011: Oliver Zaugg (Suiza)

2010: Philippe Gilbert (Bélgica)

2009: Philippe Gilbert (Bélgica)

2008: Damiano Cunego (Italia)

2007: Damiano Cunego (Italia)

2006: Paolo Bettini (Italia)

2005: Paolo Bettini (Italia)

2004: Damiano Cunego (Italia)

2003: Michele Bartoli (Italia)

2002: Michele Bartoli (Italia)

2001: Danilo Di Luca (Italia)

2000: Raimondas Rumšas (Lituania)

1999: Mirko Celestino (Italia)

1998: Oscar Camenzind (Suiza)

1997: Laurent Jalabert (Francia)

1996: Andrea Tafi (Italia)

1995: Gianni Faresin (Italia)

1994: Vladislav Bobrik (Rusia)

1993: Pascal Richard (Suiza)

1992: Tony Rominger (Suiza)

1991: Sean Kelly (Irlanda)

1990: Gilles Delion (Francia)

1989: Tony Rominger (Suiza)

1988: Charly Mottet (Francia)

1987: Moreno Argentin (Italia)

1986: Gianbattista Baronchelli (Italia)

1985: Sean Kelly (Irlanda)

1984: Bernard Hinault (Francia)

1983: Sean Kelly (Irlanda)

1982: Giuseppe Saronni (Italia)

1981: Hennie Kuiper (Países Bajos)

1980: Fons De Wolf (Bélgica)

1979: Bernard Hinault (Francia)

1978: Francesco Moser (Italia)

1977: Gianbattista Baronchelli (Italia)

1976: Roger De Vlaeminck (Bélgica)

1975: Francesco Moser (Italia)

1974: Roger De Vlaeminck (Bélgica)

1973: Felice Gimondi (Italia)

1972: Eddy Merckx (Bélgica)

1971: Eddy Merckx (Bélgica)

1970: Franco Bitossi (Italia)

1969: Jean-Pierre Monseré (Bélgica)

1968: Herman Van Springel (Bélgica)

1967: Franco Bitossi (Italia)

1966: Felice Gimondi (Italia)

1965: Tom Simpson (Reino Unido)

1964: Gianni Motta (Italia)

1963: Jo De Roo (Países Bajos)

1962: Jo De Roo (Países Bajos)

1961: Vito Taccone (Italia)

1960: Emile Daems (Bélgica)

1959: Rik Van Looy (Bélgica)

1958: Nino Defilippis (Italia)

1957: Diego Ronchini (Italia)

1956: André Darrigade (Francia)

1955: Cleto Maule (Italia)

1954: Fausto Coppi (Italia)

1953: Bruno Landi (Italia)

1952: Giuseppe Minardi (Italia)

1951: Louison Bobet (Francia)

1950: Renzo Soldani (Italia)

1949: Fausto Coppi (Italia)

1948: Fausto Coppi (Italia)

1947: Fausto Coppi (Italia)

1946: Fausto Coppi (Italia)

1945: Mario Ricci (Italia)

1942: Aldo Bini (Italia)

1941: Mario Ricci (Italia)

1940: Gino Bartali (Italia)

1939: Gino Bartali (Italia)

1938: Cino Cinelli (Italia)

1937: Aldo Bini (Italia)

1936: Gino Bartali (Italia)

1935: Enrico Mollo (Italia)

1934: Learco Guerra (Italia)

1933: Domenico Piemontesi (Italia)

1932: Antonio Negrini (Italia)

1931: Alfredo Binda (Italia)

1930: Michele Mara (Italia)

1929: Pietro Fossati (Italia)

1928: Gaetano Belloni (Italia)

1927: Alfredo Binda (Italia)

1926: Alfredo Binda (Italia)

1925: Alfredo Binda (Italia)

1924: Giovanni Brunero (Italia)

1923: Giovanni Brunero (Italia)

1922: Costante Girardengo (Italia)

1921: Costante Girardengo (Italia)

1920: Henri Pélissier (Francia)

1919: Costante Girardengo (Italia)

1918: Gaetano Belloni (Italia)

1917: Philippe Thys (Bélgica)

1916: Leopoldo Torricelli (Italia)

1915: Gaetano Belloni (Italia)

1914: Lauro Bordin (Italia)

1913: Henri Pélissier (Francia)

1912: Carlo Oriani (Italia)

1911: Henri Pélissier (Francia)

1910: Giovanni Micheletto (Italia)

1909: Giovanni Cuniolo (Italia)

1908: François Faber (Luxemburgo)

1907: Gustave Garrigou (Francia)

1906: Cesare Brambilla (Italia)

1905: Giovanni Gerbi (Italia)

