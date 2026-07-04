SPORT & MONEY
¿Cuánto ha pagado Barcelona por acoger la salida del Tour en 2026?
La ciudad se convierte en la capital mundial del ciclismo en el inicio de la 113 edición de la carrera
El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó a la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), propietaria del Tour de Francia, el contrato para organizar la Grande Départ 2026, la salida oficial de la 113.ª edición del Tour de Francia desde la ciudad de Barcelona. El importe de la adjudicación ascendió a 9.680.000 euros, IVA incluido.
El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez Merino, atendió a SPORT y defendió el Grand Départ del Tour como una apuesta estratégica, anunció un incremento de la inversión y reivindicó el deporte como una herramienta para promover la salud, la integración y el desarrollo de futuro.
"El impacto económico lo sabremos posteriormente, pero creemos que podemos superar los 120 millones, es decir, tener más que Bilbao en 2023. Estamos en un momento en el que creo que el boom del ciclismo todavía es mayor que cuando se hizo el Grand Départ de Bilbao, así que creo que estamos en condiciones de tener mejores números también de retorno económico", explicó a SPORT.
¿Cuánto ha costado acoger la salida del Tour en 2026? Según informó a EFE el consistorio, el contrato incluye la celebración de la salida de la ronda francesa así como la de las tres primeras etapas de la carrera, que tendrán lugar en territorio catalán con salida desde Barcelona los días 4, 5 y 6 de julio de 2026.
El contrato dispone a favor de Amaury Sport Organisation (ASO) la cantidad de 8.000.000,00 euros que pidió, más 1.680.000,00 euros correspondientes al IVA. Desglosa el pago en tres importes: 3.025.000 euros en el ejercicio presupuestario del año 2024, 3.630.000 euros en el del año 2025 y 3.025.000 euros en 2026.
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