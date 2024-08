Pablo Torres, líder del Tour del Porvenir tras ganar la cuarta etapa

El ciclista de la selección española sub-23 Pablo Torres se ha situado como nuevo líder del Tour del Porvenir, con 31 segundos de ventaja a falta de dos jornadas, al ganar este jueves en solitario la cuarta etapa, de 142,6 kilómetros entre las localidades francesas de La Rosière y Les Karellis.

El triunfo de Torres en la llegada a Les Kareille se produjo tras escaparse en un decisivo ataque a menos de 12 kilómetros de la meta, para llegar en solitario, después de superar al neerlandés Darren Van Bekkum y al belga Jarno Widar, segundo y tercero respectivamente a 36 y 45 segundos del madrileño.

Torres se sitúa primero de la general con un tiempo, tras bonificación, de 14h.18:37, seguido a 31 segundos de Widar, mientras que el británico Joseph Blackmore es ahora tercero en la general a 1:03.

“Hoy al principio no me estaba encontrando muy bien, pero en cuanto ha parado Bisiaux he dicho que este mi momento, he arrancado y dándolo todo hasta meta. Al principio del día no me lo esperaba. Nunca te esperas ganar una etapa en el Tour del Porvenir y mucho menos vestir de amarillo, así que estoy muy feliz”, declaró Torres al bajar del podio en declaraciones que difunde la RFEC.

La quinta etapa se disputará este viernes entre Les Karellis y Condoue, en un trayecto de montaña de 119,3 kilómetros.