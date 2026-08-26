Óscar Pereiro 'aplaude' la lectura de carrera de Tadej Pogacar: "Sigue siendo el corredor más fuerte del mundo, pero su equipo no está al nivel del Tour"

Óscar Pereiro es una de las voces más autorizadas del ciclismo español. El ganador del Tour de Francia en 2006, actual colaborador de 'COPE' y embajador oficial y maestro de ceremonias de la Vuelta a España, participó una noche más en 'El Partidazo' donde repasó la actualidad de la carrera y se deshizo en elogios hacia Tadej Pogacar.

"Pogacar sigue siendo el corredor más fuerte del mundo y está un paso por encima del resto, pero su equipo, por lo menos en esta primera gran cita de montaña, no está al nivel del Tour", comentó el gallego, que calificó su movimiento ofensivo como "inteligente".

Sacar ventaja de la debilidad

El equipo Decathlon puso un ritmo fuerte y decidido, nada del otro mundo para Pogacar. Sin embargo, prácticamente se quedó sin compañeros y se vio 'obligado' a atacar. "Cuando ha visto que quedaban 50 kilómetros, ha dicho, 'bueno, las circunstancias de la carrera me favorecen, me voy y ya no me vais a coger, ¿no?'. Porque en el momento que arranca, el equipo realmente poco te puede hacer ahí", comentó Pereiro, quien participó en cinco Vuelta a España.

Tadej Pogacar celebra su triunfo en Andorra la Vella / Javier Lizon

Ante dicha circunstancia, el también colaborador televisivo consideró que "todo lo que pueda tener el zurrón ahora mismo, pues bienvenido sea de cara al futuro". Asimismo, apuntó que no le parecía haberle visto "ir al 100%". "Sobre todo en las bajadas y tomándoselo con mucha calma", dijo.

Noticias relacionadas

No obstante, a Óscar Pereiro, al igual que a muchísimos aficionados, no le sorprendió el rendimiento de Pogacar en la etapa íntegra en el Principado de Andorra. "Me parece que ha hecho lo que todos esperábamos que hiciera", finalizó.