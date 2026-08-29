Óscar Pereiro (49 años): "El ser ciclista te da para la vida unos valores de la leche de sufrimiento, de autocontrol, aunque antes no había la disciplina que hay hoy, era un deporte muy amateur"

Óscar Pereiro (Pontevedra, 1977) es un exciclista ganador del Tour de Francia en 2006. Comenzó su carrera profesional con el equipo portugués Porta da Ravessa y pasó por el Phonak antes de fichar por el Caisse d'Epargne, dirigido por José Miguel Echavarri y Eusebio Unzué, con quien firmó su mejor temporada.

Después de su retirada, Pereiro empezó a colaborar en los medios de comunicación. Desde entonces, el exciclista es comentarista de ciclismo en la cadena COPE y participa como tertuliano de fútbol en 'El Chiringuito de Jugones', ahora en Mediaset.

Recientemente, el gallego ha sido entrevistado en el pódcast 'En modo avión'. Durante la charla, Pereiro reveló cómo se ganaba la vida antes de competir profesionalmente: "Antes de ser profesional, por la mañana corría con un equipo que me pagaba 40.000 pesetas, y por las tardes trabajaba de mensajero para sacar un poco de pasta y poder pagar mis gastos, para poder vivir".

Óscar Pereiro, embajador de la Vuelta a España, con Tadej Pogacar en el podio / Javier Lizón

A este respecto, el ex ciclista comenzó "muy pequeñito" con el ciclismo. No obstante, antes había probado suerte con el fútbol: "Me jodía perder partidos porque veía que había niños que no corrían lo que tenían que correr o que se tomaban el fútbol de cachondeo".

Sin embargo, las dos ruedas le ofrecían un valor distinto para su carácter competitivo: "Me di cuenta de que aquí puedo ganar yo solo, no necesito a nadie para ganar". Además, el ciclismo le ha ofrecido una lección de aprendizaje para la rutina diaria.

"Lo que te da para la vida el ser ciclista te da unos valores de la leche de sufrimiento, de autocontrol", reconoció el deportista de élite. Por este motivo, Pereiro considera que el ciclismo es una buena forma de aprender disciplina para la vida cotidiana.

Óscar Pereiro, con el maillot de líder del Tour de Francia / OLIVER WEIKEN

"Aquí no hay nadie que te esté en tu casa diciendo: hay que entrenar así, así. Tú tienes que entrenar porque si no lo haces, el daño te lo estás haciendo para ti", reflexionó en la entrevista. A este respecto, el comunicador asegura que no había la misma profesionalización que hay ahora en la disciplina.

"No había la disciplina que hay hoy. Hoy en día un cadete ya tiene un preparador, tiene un dietista... En aquel momento era un deporte muy amateur", relató al micrófono. Después de mucha preparación y esfuerzo, Pereiro recuerda la primera vez que vio su nómina como ciclista: "Se te caen las lágrimas el primer día que te dicen que eres ciclista profesional". En aquel momento, el corredor gallego dejó su empleo como mensajero y se centró plenamente en su trayectoria deportiva. "Ahí ya te dedicas a ser 100% ciclista", explicó el atleta.