Óscar Guerrero, director deportivo del NSN Cycling Team: “Tenemos un equipo mucho más potente para ganar clásicas y etapas”

No hay equipos nuevos en el pelotón, pero sí nuevas pieles. El conflicto entre Palestina e Israel tocó de lleno en el ciclismo profesional y el Israel – Premier Tech tuvo que renovarse. De la mano de NSN y con Andrés Iniesta como una de las caras visibles, este equipo empieza un proyecto totalmente renovado y con mucha ilusión. El inicio del NSN Cycling Team, desde luego, ha sido ilusionante y lo repasamos en SPORT con uno de sus directores deportivos, Óscar Guerrero, quien está en la estructura desde hace muchos años. Una extensa charla para hablar de todo: pasado, presente, futuro y muchos nombres propios.

¿Qué tal ha empezado la temporada? Estáis teniendo mucha presencia en carrera…

Yo creo que hemos empezado la temporada inicialmente mejor que nunca, porque nunca habíamos tenido tantos triunfos a estas alturas; siempre nos costaba más hasta abril, aunque el año pasado ganamos en Catalunya. Hemos empezado bien y con la sensación de que estamos listos para competir en cualquier sitio. No tenemos tanto los objetivos de clasificación general y nos centramos mucho en ganar etapas o ganar clásicas o carreras de un día, pero a nivel de resultados está yendo bien, sí.

Supongo que es una temporada importante al ser el año de regreso al WorldTour tras un trienio ausentes…

Sí, porque, aunque cuando coges licencia WorldTour (WT) y ves que tienes 3 años, eres consciente de que cada año es importante. Si tienes un año malísimo, cuesta mucho darle la vuelta, porque ya nos pasó en 2022 que hicimos un año malísimo y por eso perdimos la licencia. Y al revés, ha habido casos como el Astana que estaba casi desahuciado e hizo un temporadón y le dio vuelta a esa situación. Pero la mentalidad debe ser que cada año hay que sumar ese número de puntos que te deja en una situación buena, y el año siguiente y el siguiente sigas con la misma idea y no tener que, por un año malo, luego tener que hacer algo que igual no está en tus manos.

Venís de un 2025 muy bueno en cuanto a resultados: 23 victorias, muy cerca del podio en Grandes Vueltas (Riccitello, 5º en La Vuelta, y Gee, 4º en el Giro), ganando vueltas de una semana. ¿Qué balance hacéis?

El año pasado fue muy bueno. A nivel de grandes vueltas, hacer un cuarto y un quinto en 2 de las 3 -sabemos que el Tour era más difícil-, pero en ese sentido el equipo tuvo mucha presencia. Y luego, pues sí, el número de victorias; se ganó en varias carreras WT, generales de vueltas por etapas como O Gran Camiño, Arctic y también Wallonie. Quiero decir, que el equipo durante casi todo el año compitió con posibilidades de obtener victorias. No tuvimos un momento que digas que estos dos meses han sido malos, sino que estuvimos bien todo el año.

La Vuelta fue muy complicada para vosotros. ¿El 5º puesto final de Riccitello lo compensó de alguna manera?

Fue una alegría enorme. A nivel sentimental, sí que compensó después de todo el malestar y sufrimiento, y eso nos dio un subidón. Lo más importante para mí fue cómo los ciclistas fueron capaces de seguir centrados, rendir y competir. Nosotros intentábamos mantenerles motivados, siempre buscando algo extra, pero el hecho de que Riccitello estuviera ahí hacía que el resto del equipo no pudiera bajar los brazos. Para mí fue ‘chapó’, porque para el mismo Matthew (Riccitello) intentar estar centrado y aislarse fue muy muy difícil, y lo hicieron. Entonces, fue casi un doble premio por cómo lo consiguieron.

Lo más importante para mí fue cómo los ciclistas fueron capaces de seguir centrados, rendir y competir Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

¿Cómo lo viviste personalmente? Ejerciste de portavoz, tuviste que irte antes de tiempo…

Son situaciones muy duras de vivir y quieres mantener la cabeza fría y en lo que es la carrera, que los corredores estén lo más aislados posible y que el staff esté protegido. Pero es muy difícil. Fueron 2-3 semanas muy duras, pero al final, en el equipo nos lo tomábamos como una responsabilidad, que teníamos ese trabajo que hacer. Acabó, gracias a dios pudimos acabar la temporada y pasar página. Y luego, hacer el gran cambio que ha tenido el equipo y, en ese sentido, ya no mirar hacia atrás, pasar página y solamente mirar hacia el futuro con una ilusión nueva, con los grandes objetivos y con una sensación mucho más positiva para empezar el año y, sobre todo, ya cómo está yendo todo para el futuro.

Cambio de propiedad, algunos proveedores de material nuevos, caras nuevas. ¿Ha sido el invierno más intenso de tu trayectoria?

A nivel de corredores, más o menos estaba todo bastante claro. Ha habido alguna pequeña incorporación al final, pero estaba todo bastante claro en septiembre. Algún corredor sabíamos que ya había firmado con otro equipo, también sabíamos de alguno que se iba a incorporar. Luego, la incorporación de Biniam Girmay le da un plus, una capitanía al equipo, de un corredor top mundial. En ese sentido, no ha sido un invierno muy diferente, pero sí que había que esperar por ver cómo iba a cambiar el equipo, cómo se iba a llamar el equipo, un equipo prácticamente nuevo, suizo, con un sponsor español, pues todo eso sí que fue ahí. Nosotros, en noviembre, ya es cuando nos vamos enterando y bueno, pues sí, un poco diferente porque tienes la duda de cómo será el nuevo equipo, si va a venir algún corredor extra o no, lo de Girmay sí que había ruidos a nivel de prensa de que él quería cambiar de equipo por la fusión y que podía quedarse libre, pero nunca sabes que va a venir con nosotros.

¿Internamente hay la sensación de aires renovados?

Sí, sí, completamente. Es un proyecto nuevo, pasamos página y tenemos aires renovados; un equipo suizo, pero con un espónsor español, catalán, que de alguna forma nos hace sentir -ahora por ejemplo en Volta a Catalunya- como que estamos corriendo en casa. Y yo espero que NSN disfrute de esta Volta y, sobre todo, también del inicio del Tour de Francia, que de casualidad empieza en Barcelona y, de alguna forma para ellos, este inicio y todo este primer año es muy bonito para ellos.

Es un proyecto nuevo, pasamos página y tenemos aires renovados Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

¿Cómo es tener a Andrés Iniesta como copropietario?

Como referente deportivo, no puedes elegir otra persona mejor. Fuera de la calidad que tenía o el gol que marcó para alegría de todo un país, yo siempre admiré ese deportista respetado, ni una palabra malsonante, ni un mal gesto, deportista puro. Tenerle como referencia hace que los valores que él demostró son los que el equipo también tiene que coger como algo válido y como algo suyo del propio equipo. Yo creo que su imagen nos ha ayudado y nos ha motivado muchísimo para el inicio de este proyecto nuevo.

¿Cuál es su implicación en el día a día?

Seguramente está pendiente del equipo. Ha estado en UAE con el equipo, porque él ha estado viviendo allí. Ahora, en Catalunya, no creo que coincida por aquí, pero seguramente que el inicio del Tour de Francia también esté por aquí. Tiene su grupo de personas, un grupo muy profesional, que son los que están más encima del equipo y llevándolo.

No puedes elegir a otra persona mejor (Iniesta) como copropietario Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

En el ámbito deportivo, habéis perdido hombres muy importantes como Derek Gee, Matthew Riccitello o Michael Woods. ¿Qué baja ha sido la más sensible?

Las bajas siempre son importantes, sobre todo, si además vienen de hacer grandes resultados. Sabes que normalmente cada año pierdes corredores y llegan corredores nuevos, eso es ley de vida. A mí las bajas de 2 corredores jóvenes son importantes, porque -de alguna forma- también marcan el futuro a nivel de generales. Pero la de Michael Woods para mi es muy muy importante, sobre todo, porque ha sido un profesional como la copa de un pino: es un corredor que en cada carrera que yo he hecho con él se transmite esa profesionalidad, siempre tiene ese líder claro, ese objetivo, ese líder por el que trabaja, para los compañeros. Siempre ha sido muy, muy, muy respetuoso con todos los compañeros. Ha sido un gran líder. Y son corredores de esa experiencia que en los momentos difíciles o en los momentos que hay que coger presión, pues se nota mucho. A los jóvenes siempre les tenemos que dar un poco más de cautela. A veces, para ir cogiendo responsabilidades, presión y sabemos que es así. Pero también el hecho de luego firmar a Girmay hace que el equipo de alguna forma cambie un poco la dirección. Como muchos equipos, como seguramente este año Quick-Step o puede ser Alpecin, cambias la dirección y te centras más en lo que es carreras de un día, victorias en sprints o en clásicas. El modelo del equipo este año sí que ha cambiado. Echaremos de menos a algunos corredores cuando estemos disputando grandes generales, pero tenemos un equipo mucho más potente este año para ganar etapas o clásicas un día.

Tenemos un equipo mucho más potente este año para ganar etapas o clásicas un día Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

No habéis sustituido las pérdidas de Gee o Riccitello con un gran escalador. ¿Por qué? ¿Lo decidís a raíz de la llegada de Girmay?

Eso es algo a nivel de dirección de equipo. Los mánagers, tanto el general como el deportivo, ven las necesidades del equipo. El hecho de que tú pierdas a 2 líderes para la general tampoco puedes coger y buscar rápidamente sustitutos. A veces, también los tienes que crear tú. Nosotros hemos creado a Derek Gee, Riccitello, Marco Frigo y toca eso a veces. Ahora tenemos corredores que han venido del Continental, que alguno también por mala suerte como Joe Blackmore que todavía no ha corrido este año por la lesión y que no ha podido demostrar lo bueno que hace dos años fue ganando el Tour del Porvenir, 5º en el Mundial, ganó varias carreras por etapas. Entonces tú tienes que crear eso. A veces, pierdes corredores porque hay equipos más potentes que están interesados en ellos y luego, en el momento que pierdes eso, si puedes fortalecerte con un gran clasicómano, un gran corredor de carreras de un día como es Biniam Girmay, pues también te permite que luego algún corredor más que sea incorporado, sí que sea con la mentalidad de trabajar para ese modelo de corredor.

Háblame de Biniam Girmay. ¿Por qué decidís ficharlo? ¿Qué objetivos hay para él?

En el momento que todo el mundo sabe que está en el mercado, pues habrá tenido muchísimas opciones para elegir. El hecho que haya elegido nuestro equipo yo creo que le da la seguridad y la tranquilidad de que el equipo va a estar arropándole siempre; no tiene que ir a un Tour de Francia a compartir liderazgo con un líder de la general, que es algo que pasa en muchos equipos. Aquí, él sabe que sus grandes objetivos como el Tour de Francia, volver a ganar etapas o el maillot verde, o ganar la Gante – Wevelgem, o ahora estas carreras que él ya las ha ganado y quiere ganar más, él sabe que el equipo va a estar para él. Entonces, yo creo que él también dentro de las posibles ofertas, seguramente nuestro equipo le aportó esa tranquilidad, esa seguridad.

Sus grandes objetivos (de Girmay) como el Tour de Francia, volver a ganar etapas o el maillot verde, o ganar la Gante – Wevelgem, o ahora estas carreras que él ya las ha ganado y quiere ganar más, él sabe que el equipo va a estar para él Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

Otro de los fichajes es Alessandro Pinarello, procedente del Bardiani. Ha empezado la temporada francamente bien…

No te voy a engañar; nosotros estamos muy contentos del rendimiento, ni siquiera se le ha pedido esto. Es un corredor muy joven -22 años- que llevaba prácticamente año y medio en profesionales. Nosotros sabíamos de sus buenos datos y por eso es un corredor que está fichado con mucho tiempo, pensando en él como corredor de futuro. Lo que pasa es que está siendo ya de presente. Estuve con él en Algarve, hizo muy buena carrera (12º); le dije, además, que todos los que estaban por delante de él eran de top-10 de Grandes Vueltas, ahora ha ido a Tirreno, donde estuvo 7º a falta de un día -entre el 7º y el 10º había 5 segundos- y al final acabó décimo. Es otro corredor que coges con la idea de hacerlo crecer y crearlo. Es lo que de alguna forma nos toca muchas veces a los equipos, que si pierdes un gran líder tienes que intentar formar a otro. Y Alessandro está demostrando que tiene mucho talento.

Pau Martí ya está dando que hablar. ¿Qué podemos esperar de él?

Pau Martí es un corredor muy completo. Sube muy bien, sin ser un escalador puro; encima es rápido, sobre todo, porque en finales que terminan en un repecho tiene una gran potencia, y luego sobre todo es muy profesional. Él tiene muy claro qué es lo que quiere ser, es un corredor muy fácil de trabajar con él, porque sigue todas las pautas, tanto suyas como nuestras, y ese sentido para nosotros es muy fácil trabajar con él.

¿Qué techo le ves?

Le hemos visto hacer tercero en el Giro Baby, una montaña de 11 días de un nivel altísimo. Le hemos visto ganar carreras o carreras de un día, o etapas duras, como el año pasado en Vuelta a Portugal, y este año también ganó en Ruanda, 3º en Figueira. Yo creo que todavía no está definido qué tipo de corredor, pero yo diría que es un corredor que puedes contar con él para muchas cosas. Generales, de grandes vueltas, ese es un tema que se demuestra cuando ya estás en profesional, porque no todo el mundo es capaz de estar 21 días a ese nivel, pero está claro que es un corredor que nosotros desde el principio de temporada le hemos dado mucha importancia, calendario idóneo para él, y sobre todo que tenemos otro corredor joven, que tenemos mucha ilusión, que es un corredor nuestro de futuro, de los que va a tomar el liderazgo muy pronto.

Pau Martí va a tomar el liderazgo muy pronto Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

El lunes empieza la Volta a Catalunya. ¿Con qué terminaríais satisfechos la semana?

Yo terminaría muy satisfecho la semana con una victoria de etapa como hicimos el año pasado. Tenemos corredores fuertes para las primeras tres etapas, sobre todo, con llegadas al sprint, y luego también tenemos otros 3 corredores que son ya más para la alta montaña de las etapas 4, 5 y 6. Pero ahí ya van a estar los de la general y ya es mucho más difícil ganar incluso desde una fuga. El equipo tiene como 2 bloques: cuatro muy de las primeras etapas con llegada al sprint, trabajo para el sprinter; y luego, tres corredores más para la alta montaña. El objetivo es una etapa, de una forma o de otra. ¿Más posibilidad en las primeras etapas? Igual sí, pero nunca sabes lo que te depara el ciclismo.

¿Objetivo para la general?

Ahora mismo, sin ningún objetivo de tener que estar adelante en la general. Si Lutsenko o George Bennett se encuentran bien y vemos que después de la etapa 4 estamos ahí -entre el puesto 10 y el 20- y que podemos aspirar a estar ahí los dos siguientes días, nos fortaleceremos un poco y nos centraremos en protegerles para llevarlos a la mejor clasificación posible.

¿Principales objetivos que os hayáis marcado para la temporada?

Como siempre, tenemos por un lado las clásicas belgas con Biniam (Girmay) que son objetivos muy claros. Pero también el Tour de Francia, porque lo que hagas se engrandece mucho. Y ya tenemos a un corredor que ha ganado 3 etapas, que ha ganado el maillot verde; entonces tiene que ser un objetivo importantísimo o el más importante del año que pueda repetir victoria de etapa y que pueda luchar por ese maillot verde.

¿Algo que nos puedas avanzar en cuanto a planificación de calendario de ciclistas? ¿Veremos a Biniam Girmay en La Vuelta?

Girmay tiene en la planificación el Tour de Francia y, a partir del Tour, muchas veces decides. Porque hemos visto muchos corredores que por unas causas o por otras después del Tour han hecho Vuelta, porque el Tour no ha ido como pensaban o bien han tenido mala suerte y se han tenido que retirar antes. Pero, ahora mismo, para él, en su cabeza solamente está Tour de Francia.

Ahora mismo, para él, en su cabeza solamente está Tour de Francia Óscar Guerrero — Director deportivo del NSN Cycling Team

¿Un deseo para esta temporada?

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Sería bonito seguir en la línea que estamos manteniendo ahora; que algún corredor joven nos muestre talento pensando en el año siguiente. A nivel de resultados, está claro que alguna victoria en el Tour de Francia sería un gran triunfo para el equipo, para NSN y para el nuevo proyecto. Estar en lo más alto de un pódium de Tour de Francia con una victoria o lo que sea sería el colofón. Si fuera en Barcelona, sería muy bueno, pero no será fácil porque será una ‘crono’ por equipos y habrá equipos mucho más potentes.