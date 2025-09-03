Óscar Freire se pronuncia sobre el caos de La Vuelta: "Son los típicos perroflautas agresivos"

El caos vivido en Bilbao con la llegada de la undécima etapa de La Vuelta continúa generando reacciones. Los manifestantes impidieron que el pelotón llegara a la meta y la organización dictaminó que la jornada quedaría exenta de ganador, debido a las protestas propalestinas y en contra de la participación en la carrera del Israel Premier Tech.

"Manifestantes agresivos"

El cántabro Óscar Freire, tricampeón mundial, cargó con dureza con lo sucedido en las calles de Bilbao y señaló a los manifestantes, a los que calificó como "personajes agresivos". En declaraciones a 'Radio Marca', el exciclista admitió que el pelotón siempre se ha enfrentado a "algún tipo de manifestación" -sucede muy frecuentemente en el Tour-, pero en esta ocasión fue muy diferente. "Al final siempre son los mismos, los que se apuntan a todas, muchas veces sin saber ni el motivo. Está bien que se manifiesten pacíficamente, pero hoy eran personajes agresivos. Están en todas. Es una pena, porque era la etapa donde más aficionados había y podía haber sido la mejor de esta Vuelta", indicaba el de Torrelavega.

Óscar Freire, en su etapa como ciclista del Rabobank / EFE

Freire aplaudió la decisión tomada por LaVuelta de anular el triunfo de etapa, aunque fuera una medida impopular: "En principio la organización no quería tomar esa decisión, pero hoy se han visto obligados a hacerlo. Los que estaban en la llegada mañana igual se acercan a la salida. Así no se puede correr, LaVuelta debe ser un espectáculo y de esta manera no se puede correr".

El excorredor fue muy duro con los manifestantes, a los que señaló de ser "los típicos típicos perroflautas que van a todas y lo único que buscan es peleas". "Se estaban riendo, luego estaban agresivos... No es normal que pase", añadió.

Complicado panorama

El tres veces jersey arcoíris ve difícil solución a todo lo que está rodeando a la carrera y al Israel Premier Tech. De hecho, el exciclista considera que las protestas pueden ir a más según transcurra la competición. Eso sí, no contempla que en Cantabia -su tierra natal- se vean imágenes como las de Bilbao. "Cantabria es más pacífica, lo sé bien porque soy de allí. En Galicia ya no lo sé. Es complicado prever lo que pasará en esta Vuelta".