Óscar Freire, exciclista español, condenado por vejaciones injustas a su esposa y con una orden de alejamiento de seis meses

El exciclista cántabro Óscar Freire ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Torrelavega por un delito de vejaciones injustas, al considerar acreditado que profirió expresiones humillantes hacia su esposa.

La resolución, dictada por el juez Guillermo Casal y de carácter firme, establece una pena de nueve días de localización permanente en un domicilio distinto al de la víctima, así como una orden de alejamiento de seis meses.

Durante ese periodo, Freire no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio, lugar de trabajo o espacios frecuentados por su esposa. También se han acordado medidas civiles de protección para los hijos menores.

La sentencia llega tras un último incidente ocurrido el domingo 12 de abril, durante una misa en una iglesia de Puente San Miguel, donde, según la denuncia, Freire habría mantenido una discusión con su esposa y la habría agarrado del brazo para impedirle marcharse.

Un historial de control y conflictos desde 2023

Aunque el episodio en la iglesia precipitó la denuncia y posterior detención del exciclista, la mujer sostiene que las agresiones, amenazas, vejaciones y episodios de acoso se remontan al año 2023, dos décadas después de contraer matrimonio.

Afirma que Freire ha ejercido un control constante sobre ella durante toda la relación, algo que inicialmente asumió como normal.

En su declaración ante la Guardia Civil, la denunciante asegura sufrir un "acoso continuo", detallando que él habría colocado micrófonos en el coche y en la vivienda, instalado localizadores GPS en su vehículo y duplicado su WhatsApp. Según su testimonio, el control era "total", hasta el punto de que "siempre sabía dónde estaba y lo que hacía". En el atestado consta que, mientras ella presentaba la denuncia, él la llamó trece veces.

La mujer explica que, con el paso del tiempo, Freire habría conseguido que se sintiera "inferior y muy sumisa", con comentarios despectivos sobre su físico y su situación económica. Desde 2023, asegura, se han producido "muchas discusiones violentas" algunas en presencia de los hijos.

El tricampeón del mundo de ciclismo, Óscar Freire, se encuentra bien y en su domicilio / EFE

Episodios de violencia y destrucción de objetos

Entre los incidentes relatados figura uno ocurrido en septiembre de 2025, cuando, durante una fuerte discusión, Freire supuestamente le arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo, rompiéndolo. Al intentar ella avisar a la Policía, él la habría agarrado de los brazos y empujado contra la puerta, iniciándose un forcejeo del que pudo zafarse para abandonar la vivienda.

En otro episodio, durante una discusión de madrugada en la casa familiar de Mijares (Santillana del Mar), él habría destrozado mobiliario y arrancado la cara de un lienzo con su imagen, lanzándoselo después al rostro mientras le decía: "Esto es lo que quieres". Los hijos se encontraban en la vivienda en ese momento.

La denunciante también asegura haber recibido insultos y amenazas, como que le haría "la vida imposible", que la dejaría "sin un duro" o que perdería a sus hijos. Añade que Freire habría mantenido relaciones sentimentales con otras mujeres durante los dos últimos años, presumiendo de ello y justificándolo con frases como: "Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente".

Control emocional, sexual y psicológico

Según el testimonio de la mujer, Freire no se habría ocultado al mantener esas relaciones extramatrimoniales y le hacía comentarios sobre ellas.

Afirma que le obligaba a realizar prácticas sexuales que él mantenía con sus amantes y que accedía a mantener varias relaciones sexuales al día sin deseo, únicamente para evitar discusiones.

El episodio en la iglesia y la denuncia

El último incidente tuvo lugar el domingo al mediodía, durante una misa en Puente San Miguel. Aunque inicialmente se sentaron separados, Freire se habría colocado junto a ella, iniciándose una discusión. Cuando la mujer intentó marcharse, él la habría agarrado fuertemente del brazo para obligarla a sentarse de nuevo. Finalmente pudo salir de la iglesia, pero al intentar llamar al hermano del exciclista, él le arrebató el teléfono, aunque luego se lo devolvió. Todo ello, según la denuncia, ocurrió delante de mucha gente.

Menos de dos horas después, la mujer acudió a la Guardia Civil para denunciar los hechos. Freire fue detenido sobre las 19:00 horas y se acogió a su derecho a no declarar. Este lunes se celebró un juicio rápido en el Tribunal de Instancia de Torrelavega, al que la denunciante acudió asistida por su abogada, María Mendieta.