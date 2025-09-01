La organización de La Vuelta, en contra de las protestas Palestinas

La participación del equipo ciclista irsaeló, Israel-Premier Tech, en La Vuelta está dando mucho que hablar. Su recibimiento en Aragón ha sido muy controvertido; banderas de Palestina, cánticos de reivindicación, actos de desobediencia y carteles, son algunos de los elementos que denuncian el genocidio.

Este es el tenso contexto al que se enfrentan los ciclistas desde que dio comienzo la Vuelta por Catalunya, unas actuaciones que han llevado a cabo diferentes grupos activistas quienes aseguran que la participación de este equipo supone un blanqueamiento del genocidio que está teniendo lugar en Palestina.

En la primera etapa cuando llegaron a Aragón, la organización se vio en la obligación de retirar banderas palestinas que colocaron algunos activistas en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de dejar claro que no apoyan para nada el genocidio y que están en contra del paso de estos ciclistas por su localidad.

El colectivo 'Valle de Benás por Palestina', ha sido uno de los grupos principales que se han mostrado en contra de Israel-Premier, y han afirmado las tensiones existentes entre ellos y la organización. "Algunas activistas han sido duramente confrontadas por operarios de la empresa organizadora de la Vuelta que arrancaban y confiscaban las banderas palestinas de los lugares donde previamente habían sido colocadas", aseguraba gente del colectivo.

Un movimiento ciudadano por Palestina y su pueblo que ha manifestado que la "solidaridad y deporte pueden ir de la mano, y que la visibilidad que tienen las competiciones deportivas entre la ciudadanía está siendo aprovechada para denunciar el genocidio y reclamar acciones políticas contundentes que pongan fin a la masacre", señalaba el grupo.

Unas protestas que han resultado efectivas y a la vez muy incómodas para algunos de los corredores, incluso el mejor corredor del equipo, el canadiense Derek Gee ha confirmado que abandona la formación israelí por sentirse "incómodo". La constante aparición de banderas palestinas y otras expresiones de solidaridad, junto con las acciones de desobediencia civil, están evidenciando al mundo el fuerte rechazo que causa la implicación del equipo Israel Premier Tech en las naciones y territorios del Estado español.