Orden de salida de la contrarreloj de la Vuelta 2025 en Valladolid: horarios de los favoritos

La Vuelta a España 2025 entra en su recta final con la disputa de una contrarreloj decisiva este jueves 11 de septiembre en Valladolid. La organización ha recortado el trazado previsto de 27,2 a 12,2 kilómetros por motivos de seguridad, limitando el recorrido al centro de la ciudad, que estará blindado por Guardia Civil, Policía Nacional y la municipal.

La salida y la meta estarán ubicadas en el mismo punto, en un circuito urbano que servirá para medir las fuerzas de los grandes favoritos antes de la llegada de la montaña. Este cambio supone que la contrarreloj sea más explosiva y que las diferencias en la general se ajusten todavía más, lo que añade un plus de emoción a la tercera semana.

Entre los aspirantes al podio final destacan nombres como Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Sepp Kuss, Jai Hindley, Tom Pidcock o Egan Bernal, que tendrán que exprimirse al máximo en un recorrido corto pero muy técnico. El orden de salida es clave, ya que los últimos en tomar la rampa suelen ser los ciclistas mejor clasificados en la general.

Orden de salida de los favoritos en la contrarreloj de Valladolid

16:53 horas – Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

16:59 horas – Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike)

17:03 horas – Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike)

17:11 horas – Jai Hindley (Red Bull - Bora - Hansgrohe)

17:13 horas – Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team)

17:15 horas – Joao Almeida (UAE Team Emirates)

17:17 horas – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Otros ciclistas destacados que saldrán antes son Giulio Ciccone (16:48), Bruno Armirail (16:49), Santiago Buitrago (16:52), Jaume Guardeño (16:54), Abel Balderstone (16:55) o Félix Gall (17:07), todos ellos con capacidad para brillar en una jornada tan explosiva.

Una crono recortada que puede decidir la Vuelta

Aunque los 12,2 kilómetros limitan el margen de diferencia respecto a una contrarreloj larga, cualquier segundo puede ser vital en la pelea por el maillot rojo. La técnica en las curvas, la capacidad de aceleración y el control de los vatios serán determinantes en Valladolid.

Con la montaña aún por delante, lo que suceda en esta crono puede marcar la estrategia del fin de semana. Los favoritos saben que perder tiempo aquí puede ser definitivo, y los especialistas contra el crono ven una oportunidad clara para acercarse a la gloria.