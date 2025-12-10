La gran revelación del pasado Tour de Francia se pone en el mercado: "Hay 15 equipos que han preguntado por mi"

El mundo del ciclismo se prepara para cerrar uno de los mercados más agitados de los últimos años. Los movimientos de Remco Evenepoel al Red Bull-Bora-Hansgrohe y Juan Ayuso al Lidl-Trek son los ejemplos más sonados de una serie de traspasos que han sacudido por completo al pelotón y, si bien es cierto que la mayoría de los equipos ya han completado su reestructuración, todavía queda tiempo para alguna que otra sorpresa.

Esta última sorpresa podría llegar desde el Picnic Post-NL, uno de los equipos menos activos en el mercado y que ahora ve peligrar a su activo más valioso. La actuación del prometedor Oscar Onley durante la pasada edición del Tour de Francia ha levantado pasiones entre el pelotón, tal como ha admitido el corredor británico en declaraciones a Cyclingnews.

"Hay 15 equipos que han preguntado a mi mánager y al Picnic" confesó un Onley que, pese a tener contrato con el Picnic hasta 2027, dejó la puerta abierta a una posible salida antes de tiempo. "Por ahora sí seguiré, pero veremos. Creo que las cosas están un poco en el aire".

Apenas dos victorias lucen en el historial de Oscar Onley, la conseguida en la quinta etapa en el Tour de Suiza este año y la del Tour Down Under en 2024, pero el valor otorgado al joven corredor británico procede en gran parte del pasado Tour de Francia. Con apenas 23 años, el del Picnic protagonizó una actuación imponente a lo largo de las tres semanas de competición, compitiendo de tú a tú con gigantes de la talla de Pogacar y Vingegaard en fechas señaladas como la exigente subida a La Plagne.

Esta encomiable actuación le llevó a terminar la 'Grande Boucle' en una nada desdeñable cuarta posición, quedando a apenas 1 minuto de desplazar a Florian Lipowitz del tercer cajón del podio. Un cambio de aires a estas alturas puede parecer precipitado aunque, tal como ha admitido el propio corredor, no será por falta de pretendientes.