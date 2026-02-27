Omloop Nieuwsblad 2026: horario, recorrido, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo con Van der Poel

La Omloop Nieuwsblad da paso a una nueva edición este sábado 28 de febrero. La clásica belga, tradicional primer test de la temporada para los especialistas sobre el adoquín, promete emociones fuerte con su ampliación del recorrido y de sus colinas de pavé.

Con inicio en Gante funal en Nivone, la presente edición de la Omloop Nieuwsblad contará con un recorrido de 207,6 kilómetros y un 8 sectores adoquinados y 12 muros. El corredor que sea capaz de sortear todas estas dificultades, entre destacan los dos pasos por Eikenberg y el Kapelmuur–Bosberg, tomará el relevo de Søren Wærenskjold como campeón.

Sin Van Aert en la línea de salida por culpa de un proceso de enfermedad, Mathieu Van der Poel se desmarca como gran favorito para conquistar la Omloop Nieuwsblad. El ocho veces campeón del mundo en ciclocross ha adelantado su inicio de temporada en carretera con el objetivo de añadir a sus vitrinas una de las pocas clásicas flamencas que todavía no ha conquistado.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Omloop Nieuwsblad 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Omloop Nieuwsblad?

El perfil de la Omloop Nieuwsblad 2026 / Omloop Nieuwsblad

¿A qué hora empieza la Omloop Nieuwsblad?

Horario de salida: 11:15 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 15:50 horas (CET).

¿Dónde ver la Omloop Nieuwsblad por TV y online?

En España, la Omloop Nieuwsblad podrá seguirse a través de Eurosport, habitual en todo tipo de competiciones ciclistas. Como es costumbre, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.