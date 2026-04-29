Omar Di Felice conquista la Ruta del Cóndor en solitario: 7.000 km en bicicleta por Sudamérica hasta el fin del mundo

Omar Di Felice ha completado con éxito la Ruta del Cóndor, una travesía de 7.000 kilómetros en solitario por Sudamérica que le ha llevado desde las cumbres andinas de Perú hasta Punta Arenas, una de las puertas simbólicas del llamado “fin del mundo”.

La aventura del ciclista italiano comenzó en Machu Picchu, uno de esos lugares donde cualquier viaje parece arrancar con una carga especial. Desde allí, Di Felice cruzó Perú rumbo a Bolivia, entrando en la zona del lago Titicaca antes de afrontar una primera parte marcada por la altitud, los pasos andinos y algunos de los paisajes más duros del continente. En su camino aparecieron el Salar de Uyuni, el desierto de Atacama y zonas remotas de lagunas de alta montaña, territorios tan bellos como implacables para quien los recorre a golpe de pedal.

La expedición se cerró tras 44 días de viaje, con 40 jornadas efectivas sobre la bicicleta y cuatro días de descanso forzado en La Paz. La parada no estaba en el guion, pero el cuerpo mandó. Una fuerte insolación en altura, unida a los efectos de la aclimatación, obligó al italiano a detenerse para recuperar fuerzas antes de seguir adelante.

Omar atravesando una de las zonas más áridas del planeta / LYMBUS

Di Felice atravesó Argentina de norte a sur siguiendo la mítica Ruta Nacional 40, una carretera que forma parte del imaginario de cualquier viajero de largo aliento. Primero llegó la Puna, después la soledad, el viento, las rectas interminables y esa sensación de pequeñez que aparece cuando el paisaje parece no acabarse nunca.

Casi 250 kilómetros diarios

La Patagonia elevó todavía más el nivel de dificultad. Las condiciones cambiantes, los problemas logísticos propios de las zonas remotas y un episodio de vientos extremadamente fuertes, en pleno contexto de alertas meteorológicas, provocaron incluso un accidente, aunque sin consecuencias graves. Pese a todo, Di Felice logró rehacerse en las últimas dos semanas y encadenó etapas de 240 a 250 kilómetros diarios, una cifra enorme en cualquier contexto y todavía más bajo el desgaste acumulado, el desnivel y el viento patagónico.

Omar, en Punta Arenas / LYMBUS

Ya en Punta Arenas, con la travesía prácticamente concluida, el ciclista dejó una reflexión cargada de emoción: "Ha sido un viaje increíble del que iré contando las emociones a medida que pasen del corazón a la mente. Ahora solo queda el instante más grande, el que me invadió de forma repentina cuando, en la costa de Punta Arenas, mi mirada se dirigió al sur, buscando ese lugar al que he dedicado una parte importante de mi vida: la Antártida".

"Llegar en bicicleta hasta aquí, desde donde se parte hacia el continente más extremo del planeta, tras atravesar desiertos, pasos andinos y las cumbres más altas de Sudamérica, viviendo durante 40 días en una conexión absoluta conmigo mismo, ha provocado una explosión en el corazón que no esperaba sentir con tanta intensidad", añadió.

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Omar, tras finalizar el reto en la habitación del hotel / LYMBUS

La Ruta del Cóndor queda así incorporada a la lista de grandes aventuras de Omar Di Felice. "Ahora puedo tumbarme, cerrar los ojos y volver a soñar…", declaraba tras el reto.