Oier Lazkano se pronuncia tras la suspensión por posible dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció el jueves la suspensión provisional del ciclista español Oier Lazkano López, de conformidad con el Reglamento Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta (*) durante los años 2022, 2023 y 2024. Una noticia que supuso la salida inmediata del vitoriano de su actual equipo, el Red Bull - Bora y de la que se desmarcó el Movistar, la escuadra en la que competía en los años en los que se dió el supuesto dopaje.

Tres días después de que se anunciara la suspensión por parte de la UCI ha sido el propio ciclista el que se ha pronunciado al respecto a través de un comunicado en el se defiende de las acusaciones del organismo ciclista. "Quiero dejar absolutamente claro que nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Soy un deportista limpio y una persona íntegra. Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y dignidad profesional. Mi carrera se ha construido sobre el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el trabajo diario", arranca la nota oficial.

"Defenderé mi reputación y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita", expone el ya excorredor del Red Bull - Bora.

En su comunicado, Lazkano avanza que ya ha puesto el caso en manos de su equipo médico-legal para adoptar “todas las acciones necesarias para proteger mis derechos y demostrar mi integridad, con pleno respeto de los procedimientos previstos". “Confío en la verdad y en la justicia deportiva”, asegura.

El proceso acaba de comenzar

Este curso el vitoriano había aceptado una sustancial oferta para unirse a las filas del Red Bull - Bora de Primoz Roglic tras despuntar en la escuadra española. Como corredor del conjunto alemán apenas disputó unas pocas clásicas de primavera, siendo su última competición la París Roubaix. Desde entonces, no había participado en ninguna competición, levantando así las dudas y rumores sobre los posibles motivos.

Después de conocerse el anuncio de la suspensión, el Red Bull - Bora no tardó en tomar medidas y despidió de forma inmediata al español. "Confirmamos que Oier Lazkano ya no formará parte de nuestro equipo. Esto se debe a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. La suspensión abarca las temporadas 2022-2024, periodo anterior a su incorporación al equipo", apuntó en su comunicado.

El Movistar también se pronunció al respecto, desmarcándose de toda responsabilidad en el supuesto dopaje. "Durante las tres temporadas de relación contractual con el señor Lazkano todos los controles a los que fue sometido, así como los internos del equipo, arrojaron un resultado negativo. En virtud de ello, era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la UCI”, indica la dirección del Movistar en un comunicado.

Por el momento, el proceso sigue su curso y habrá que esperar a nuevas noticias por parte de la UCI.