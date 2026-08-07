Oficial: la etapa 20 de la Vuelta no pasará por el Alto de Hazallanas

El recorrido de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 ha sufrido una modificación importante. La organización de la carrera se ha visto obligada a cambiar parte de la etapa reina de la gran vuelta española debido a los desprendimientos provocados por el temporal del pasado mes de febrero. De esta forma, el mal estado en el que se encuentra la carretera del Alto de Hazallanas ha conllevado que sea sustituido por el Puerto de El Duque.

Hazallanas es uno de las ascensiones míticas de la carrera nacional más importante siempre que ha pasado por Sierra Nevada. Hasta la fecha, este puerto -de 7.2 km al 10% de pendiente media- ha formado parte del recorrido de la Vuelta en 4 ocasiones: 2013, 2017, 2022 y 2024, con doble paso. Una cota que es muy exigente, pero que suele ofrecer un gran espectáculo.

Una ascensión inédita

Su sustituto en el recorrido es un puerto que se subirá por primera vez en la Vuelta a España: el Puerto de El Duque. Esta ascensión empieza poco después de superar la localidad granadina de Güéjar Sierra, con 6.2 km de longitud y una pendiente media del 7.8% y rampas de hasta el 18%.

Además, es considerado por los especialistas como uno de los puertos más bonitos de la zona y tiene un primer tramo muy duro con algo más de dos kilómetros con una pendiente media de casi el 12%, donde es probable que mucha gente quede descolgada y, si no es capaz de rehacerse, puede perder todas las opciones.

Misma dureza, misma exigencia

Pese a las obligadas modificaciones, el nuevo recorrido mantiene la esencia, la dureza y la exigencia de la penúltima etapa de la carrera con un perfil casi idéntico al original, con un nuevo puerto que comparte su tramo final con la subida prevista inicialmente.

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Con el resultado del nuevo perfil, los ciclistas deberán afrontar dos subidas al Puerto de El Purche y una al Puerto de El Duque antes de la ascensión final al inédito Collado del Alguacil. El kilometraje de la etapa se mantendrá prácticamente idéntico al planteado originalmente con un nivel de dureza y exigencia en la línea con el primer trazado.