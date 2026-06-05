Oficial: Einer Rubio renueva con Movistar Team hasta 2028

Movistar Team ha anunciado en el día de hoy la renovación de uno de sus mejores hombres. El equipo y Einer Rubio han llegado a un acuerdo para prolongar su vínculo hasta 2028, refirmándose como pieza clave en el conjunto telefónico y como uno de los hombres con una trayectoria más longeva en el equipo.

El colombiano alcanzará las nueve temporadas con la estructura Abarca Sports, tras haberse convertido en todo un hombre después de haber llegado en 2020 siendo un niño. A sus 28 años, Rubio es uno de los hombres de máxima confianza de Eusebio Unzué, fijo en las Grandes Vueltas y es una de las principales referencias latinoamericanas del pelotón internacional.

Progresión constante

El escalador de Chiquíza ha ido en clara progresión año a año. En su debut en el WorldTour en 2020, Einer Rubio fue protagonista en el Giro de Italia buscando una victoria de etapa, logrando finalmente un meritorio 6º puesto en la etapa 'reina'.

Su primer año importante fue en 2023. Entonces llegó su primera victoria en el WorldTour, fue en la tercera etapa del UAE Tour, con final en el imponente Jebel Jais. Unos 3 meses más tarde, logró su segundo triunfo, el primero en una Gran Vuelta, en la etapa 13 del Giro de Italia, en la localidad suiza de Crans-Montana. Un triunfo en un día muy bien gestionado ante rivales de mucha entidad como Thibaut Pinot que le hizo ganarse el respeto de gran parte del pelotón. Además, se ha establecido como un buen corredor para pelear por victorias parciales y como un hombre fiable para la general del Giro de Italia, terminando 7º y 8º, en 2024 y 2025, respectivamente.

Rubio se ha mostrado "muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar". Asimismo, ha manifestado su voluntad de "seguir creciendo y mejorando", además de asegurar que "es un honor llevar la M como segunda piel".

Un gran reto en 2026

El año 2026 está siendo especial para Einer Rubio. Pese a empezar la temporada con dudas, el colombiano está afrontando el reto de competir y terminar las tres Grandes Vueltas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Cumplida la primera de las tres, no consiguió los resultados en el Giro: fuera de la pelea por la general pronto y sin conseguir una victoria de etapa.

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Pese a ello, se mostró como el hombre más en forma del 'ocho' del Movistar, estando muy presente en las fugas de la mayoría de etapas de media y alta montaña. Su mejor resultado fue en la etapa 17, cuando logró terminar en la 5ª plaza tras un día en el que llevó la iniciativa en todo momento.