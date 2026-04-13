CICLISMO
O Gran Camiño 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empiezan las etapas de O Gran Camiño 2026 y cómo ver en abierto por TV y online desde España
O Gran Camiño, la gran cita ciclista de Galicia, tendrá su pistoletazo de salida este martes 14 de abril. Disputada hasta ahora en el mes de febrero, la carrera gallega se celebra por primera vez en primavera en busca de su quinto campeón, que tomará el relevo de Derek Gee y apuntará su nombre en su prestigioso palmarés en el que destacan Alejandro Valverde y Jonas Vingegaard.
La 5ª edición de O Gran Camiño, que se celebra del 14 al 18 de abril de 2026, llevará a los participantes de la Torre de Hércules a lo alto del Monte Trega a través de un recorrido que abarca un total de 633 kilómetros y 9.891 metros de desnivel acumulado.
O Gran Camiño contará con la participación de los dos mejores equipos del mundo, el UAE y el Visma, con el Movistar Team y el NSN de Andrés Iniesta completando la representación World Tour. Entre los aspirantes a la victoria destacan Iván Romeo y Adam Yates, aunque nombres como Carlos Canal, Pablo Castrillo o Alessandro Pinarello apuntan a dinamitar la carrera.
Las 5 etapas de O Gran Camiño 2026
Etapa 1: Torre de Hércules - Torre de Hércules (14,8 kms, CRI)
- Horario de salida: 14:50 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 17:05 horas (CET).
Etapa 2: Villalba - Barreiros (158,5 kms)
- Horario de salida: 11:35 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 15:30 horas (CET).
Etapa 3: Carballo - Padrón (169 kms)
- Horario de salida: 13:20 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 17:05 horas (CET).
Etapa 4: Xinzo de Limia - Xunqueira de Espadanedo (145,7kms)
- Horario de salida: 11:55 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 15:30 horas (CET).
Etapa 5: As Neves - Monte Trega (170,5 kms)
- Horario de salida: 13:35 horas (CET).
- Horario aproximado de llegada: 17:05 horas (CET).
¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.
Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las cinco etapas que dan forma a la ronda gallega con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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