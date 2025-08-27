'Una Vuelta con...', el nuevo programa de Decathlon para seguir la Vuelta a España

La Vuelta a España es mucho más que una competición, es un momento del año en el que el ciclismo se vive en cada rincón del país. Por eso este año Decathlon ha querido dar un paso más y acercar la emoción de la competición al gran público ciclista con el lanzamiento de “Una Vuelta con…”, una serie de episodios donde profesionales y referentes del mundo del ciclismo como Óscar Freire, Tomi Misser, José María López, Valentí San Juan y Anita González comparten qué significa para ellos La Vuelta, cómo la han vivido a lo largo de su vida y el lado más personal desde la perspectiva de quienes mejor la conocen.

Además, se compartirán pronósticos sobre el desempeño del equipo en esta edición y posteriormente el análisis de su equipamiento y bicicletas técnicas. Los episodios se publicarán entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre y estarán disponibles en las redes sociales de Decathlon España.

Para esta edición, el equipo estará conformado por: Bruno Armirail, Léo Bisiaux, Sander De Pestel, Felix Gall, Jordan Labrosse, Nans Peters, Callum Scotson y Johannes Staune-Mittet, ocho corredores preparados para afrontar cada etapa con la máxima ambición.

El equipo del Decathlon AG2R La Mondiale para la Vuelta a España 2025 / Decathlon AG2R La Mondiale

La firma Van Rysel equipara a los ciclistas con todo lo necesario para rendir al más alto nivel en esta edición: desde bicicletas de última generación –la RCR-R (all round), la RCR-F caracterizada por su aerodinamismo, rigidez y altas prestaciones. y la contrarreloj– hasta cascos, gafas y textil técnico diseñados para ofrecer la mejor performance en cada etapa.

Las Van Rysel que el Decathlon AG2R La Mondiale utilizará en la Vuelta a España / Decathlon AG2R La Mondiale

Con este proyecto, Decathlon no solo celebra la tecnicidad y la pasión por el ciclismo, sino que invita a los aficionados a vivir La Vuelta a España de una manera más cercana, personal y emocionante.