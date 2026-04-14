El nuevo logo de Cofidis ya rueda en el pelotón con su equipo de ciclismo

Cofidis ha presentado este 14 de abril su nuevo logo, una evolución con la que busca proyectar una marca más cercana, humana y actual, y lo ha hecho reforzando de forma clara su conexión con el equipo Cofidis de ciclismo, donde esa identidad ya se deja ver en maillots y equipamientos.

El equipo es desde hace años uno de los principales vehículos de visibilidad internacional de la marca, una plataforma reconocible dentro y fuera de Francia y España, y también un escaparate perfecto para trasladar al gran público una nueva identidad corporativa.

El nuevo logo busca ganar presencia precisamente en ese terreno. El símbolo de Cofidis adquiere una forma más definida y más protagonista, con una construcción visual pensada para transmitir impulso, movimiento y acompañamiento, tres conceptos que encajan de forma natural con el universo ciclista. También aparecen colores más vibrantes, una tipografía con más carácter y un detalle que la marca subraya especialmente: la unión entre la "c" y la "o", un guiño a la cercanía y al vínculo que quiere reforzar con sus clientes.

El maillot de Cofidis, la carta de presentación

En clave deportiva, el cambio tiene una lectura evidente. El maillot del equipo Cofidis se convierte en la gran carta de presentación del nuevo logo, en un contexto en el que cada carrera ofrece exposición televisiva, presencia digital y difusión internacional. La marca encuentra así en su estructura ciclista un soporte ideal para lanzar una imagen renovada y reconocible, uniendo patrocinio, identidad visual y posicionamiento.

La renovación llega además en un momento en el que las marcas buscan ser cada vez más identificables en escenarios de alta competencia visual, y el ciclismo es uno de ellos. En el pelotón, donde cada detalle gráfico cuenta, Cofidis ha optado por reforzar la potencia de su emblema y ligar todavía más su marca a un equipo que forma parte de su ADN comunicativo.

Junto al cambio visual, la compañía también redefine sus valores alrededor de compromiso, simplicidad y rendimiento, una actualización que acompaña al nuevo logo sin romper con su trayectoria.

Noticias relacionadas

Pierre Salomon, responsable de marca y crecimiento de Cofidis, explicó que la marca evoluciona: "En Cofidis, creemos que nuestra marca evoluciona del mismo modo que lo hacen las personas. Queremos que toda representación de nuestra identidad refleje quiénes somos a día de hoy y cómo queremos seguir acompañando a la sociedad en el futuro. A partir de ahora, este nuevo logo va a estar presente en todos nuestros canales oficiales, sin que suponga una variación en nuestra forma de trabajar, con la que nos hemos ganado la confianza de los clientes en los últimos 35 años en España".