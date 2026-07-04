El nuevo formato de la contrarreloj por equipos divide al pelotón: “A todos los equipos les supone un punto extra”

El Tour de Francia dio el pistoletazo de salida en Barcelona con una crono por equipos de 19.6 kilómetros desde el Forum hasta la avenida del Estadi Lluís Companys con un final muy exigente (800 metros al 7% de pendiente media). Además del aliciente del ‘Grand Départ’ en la Ciudad Condal, la jornada inaugural contó con el nuevo formato de contrarreloj por equipos: el tiempo del equipo era el del primer ciclista que cruzaba la línea de meta.

Se trata de una novedad introducida por ASO (la empresa organizadora del Tour) en 2025, pero que se ha establecido como norma general en las carreras que promueve. En lo que va de temporada, ya se pudo ver en París-Niza y Tour Aveurgne – Rhone – Alpes con unos resultados bastante parejos. Pese a abrir debate, quedaba por ver cómo lucía en la prueba más prestigiosa del mundo ciclista -donde el resultado fue bastante positivo-, pero no se ha cerrado el debate.

¿Qué cambios supone?

El principal cambio de este formato se encuentra en el ciclista del plantel cuyo tiempo se establece como registro de su equipo. Tradicionalmente, se priorizaba más el trabajo en equipo y la llegada en bloque de, al menos, cuatro ciclistas. Era cuando este cuarto ciclista cruzaba la línea de meta cuando se paraba el reloj. No obstante, con el cambio introducido esto ahora ocurre mucho antes.

Ciclistas en la primera etapa del Tour de France a su paso por Avenida Maria Cristina. / EPC

El ciclista que establece el tiempo del equipo en la contrarreloj es el primero en finalizar el recorrido. De este modo, los ciclistas cuyo objetivo no es la clasificación general o las etapas contra el crono pueden relajarse e ir a su ritmo pensando en otras etapas. Luego, el tiempo que marca cada ciclista es el que le corresponde en la clasificación general.

Disparidad de opiniones

La impresión en el paddock ciclista es buena, pero como en todas las cuestiones en la actualidad, el debate está en la calle y en las redes sociales. Pero la opinión que verdaderamente importa es la de los ciclistas. Y la opinión no es unánime.

Ciclistas en la primera etapa del Tour de France a su paso por Avenida Maria Cristina / EPC

Xabier Mikel Azparren, segundo en la prueba de contrarreloj del Campeonato de España, fue de los primeros ciclistas en finalizar el recorrido junto a su equipo, el Q36.5 Pro Cycling Team. Tras cruzar la línea de meta, el corredor donostiarra avisó de los problemas que estaban teniendo algunos equipos: “Hay varios equipos que están teniendo un poco de problemas a la hora de decidir la táctica a seguir, a quién guardar, quién no. Un poco de descontrol en esta crono atípica; pierdes el relevo, no sabes qué compañero has dejado ya, es un poco lío y yo creo que a todos los equipos les está suponiendo un punto extra esta nueva modalidad y forma de hacer una crono”.

Una voz experimentada como Michael Matthews apuntó las diferencias entre un formato y otro. “Creo que depende de cada equipo en particular. Si tienes a un corredor realmente fuerte que pueda rematar la carrera, obviamente es mejor para ese equipo. Pero si tienes a cuatro corredores que son superfuertes y bastante igualados, obviamente es mejor lo contrario. La UCI y las carreras deciden lo que hacemos, así que al final solo tenemos que seguir la corriente”. No obstante, el corredor del Team Jayco AlUla, de quien marcó el mejor tiempo, es un tipo tradicional: “Siempre me gusta terminar junto al equipo. Creo que es mucho más especial; da la sensación de que no es tanto un resultado individual cuando terminas con tres o cuatro compañeros”.

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Por otra parte, el joven Joshua Tarling, uno de los especialistas del Netcompany Ineos, representa el otro parecer: “Me parece que es más emocionante cuando solo queda un corredor por terminar”. Claro y conciso.