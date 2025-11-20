El nuevo equipo WorldTour de Andrés Iniesta... ¡el antiguo Israel-Premier Tech!

El ciclismo internacional vivirá un giro relevante a partir de 2026 con el nacimiento del NSN Cycling Team, el nuevo proyecto WorldTour impulsado por NSN (Never Say Never), la compañía global de deporte y entretenimiento fundada por Andrés Iniesta, en alianza con Stoneweg, plataforma internacional de inversión con sede en Ginebra. El equipo toma así el relevo del antiguo conjunto israelí, que desaparece por completo de la estructura.

La nueva formación contará con licencia suiza, pero operará desde Barcelona y Girona, dos de los principales centros neurálgicos del ciclismo europeo. Junto al conjunto WorldTour nace también el NSN Development Team, que funcionará como equipo de desarrollo de jóvenes talentos. La dirección del proyecto recaerá en Kjell Carlström, que ejercerá como mánager general.

Según fuentes consultadas por 'Marca', el equipo ya ha logrado uno de los fichajes más potentes del mercado: el eritreo Biniam Girmay, que se incorporará en 2026 como gran figura del nuevo proyecto.

Carlström destacó que la incorporación de NSN supone “una oportunidad para dar un salto cualitativo con el respaldo de un líder global en deporte y entretenimiento”, y subrayó el compromiso del nuevo proyecto con la innovación y el desarrollo de talento.

Iniesta fundó NSN

NSN, creada hace siete años por Andrés Iniesta y Joel Borràs, ha impulsado proyectos internacionales en fútbol, música, producción audiovisual y gestión de talento. Entre sus iniciativas recientes destacan giras amistosas de clubes como Inter Miami y partidos entre Barça Legends y Real Madrid Leyendas en Latinoamérica. Además, la compañía es propietaria del Helsingør FC (Segunda División danesa) y tiene participación mayoritaria en la marca de bicicletas gravel GUAVA.

El salto al ciclismo supone una nueva rama en su creciente presencia dentro de la industria deportiva global. “Es un reto enorme para NSN y una oportunidad fantástica para conectar con un deporte con valores que compartimos plenamente”, destacó la compañía a través de su presidente, Joel Borràs, quien agradeció el apoyo de Stoneweg en esta nueva etapa.

Stoneweg, dirigida por Jaume Sabater, se convierte también en accionista de NSN tras formalizar una alianza estratégica para impulsar proyectos deportivos y de entretenimiento. Sabater aseguró que el lanzamiento del equipo “representa un momento de orgullo” y que el ciclismo encarna valores —como la ambición, la resiliencia o el trabajo en equipo— que ambas compañías quieren promover.

El proyecto arranca en un contexto especial: el Tour de Francia 2026 saldrá desde Barcelona, una de las sedes del equipo. El NSN Cycling Team y su conjunto de desarrollo celebrarán su primera concentración la próxima semana, antes de presentar su nueva identidad e iniciar la preparación de la siguiente temporada.