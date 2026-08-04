La nueva vida de Purito Rodríguez, leyenda del ciclismo: viviendo en Andorra, rodeado de montañas y todavía unido al ciclismo

La retirada del ciclismo profesional no ha supuesto un cambio hacia una vida sedentaria para Joaquim "Purito" Rodríguez. Al contrario. A sus 45 años, el exciclista catalán asegura que sigue entrenando prácticamente todos los días y que, en algunos aspectos, hace incluso más deporte que cuando competía al máximo nivel. Aunque su rutina ha cambiado por completo, el deporte continúa ocupando un lugar central en su día a día desde Andorra, país donde reside desde hace años.

Tras una carrera de 16 temporadas en el pelotón profesional, Purito se convirtió en uno de los pocos ciclistas españoles capaces de subir al podio de las tres grandes vueltas —Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España—, además de conquistar dos medallas en los Campeonatos del Mundo. Sin embargo, su relación con el ejercicio no terminó con su retirada, sino que evolucionó hacia una práctica mucho más variada.

Purito Rodríguez / 5

"Poca broma con lo que hago ahora. Antes me cuidaba más en alimentación y descanso, pero ahora hago más deporte en general", explica el excorredor. Según recuerda, durante su etapa profesional la preparación giraba casi exclusivamente en torno a la bicicleta. "Yo era de la última generación de ciclistas que hacíamos bici y solo bici. Se decía eso de 'mejor sentado que de pie, y mejor tumbado que sentado'".

En su opinión, el ciclismo moderno ha cambiado radicalmente. "Ahora los ciclistas son verdaderos atletas. Trabajan la fuerza en gimnasio para ganar elasticidad y potencia. Antes hacíamos la fuerza en la bici subiendo con un desarrollo duro", señala, destacando la evolución que ha experimentado la preparación física dentro del deporte.

Precisamente el entrenamiento de fuerza se ha convertido en una de las bases de su rutina actual. Purito asegura que acude al gimnasio al menos cinco días por semana y trabaja todo el cuerpo. Ese cambio también se refleja en su físico. "He podido ganar 10 kilos desde que era ciclista, que yo era un piltrafilla de 57 kilos, pero la mayoría son de masa muscular", afirma.

Su agenda deportiva tampoco se limita al gimnasio. El catalán continúa practicando ciclismo de carretera y bicicleta de montaña, disciplinas que, según explica, exigen esfuerzos muy diferentes. Durante el invierno añade otra de sus grandes pasiones: el esquí de travesía. Además, recientemente ha incorporado el running y no descarta participar en una media maratón, aunque reconoce que la distancia de un maratón completo todavía le impone respeto.

Purito Rodríguez 2 / 5

La alimentación es otro de los aspectos que más ha cambiado desde que dejó la competición. Durante años tuvo que controlar al detalle todo lo que comía para mantener el peso ideal de un escalador. Ahora disfruta mucho más de la gastronomía. "El cambio ha sido radical. He pasado de mirar cada cosa que comía a comérmelo todo. Me encanta comer, disfruto de la comida mediterránea, la japonesa... no me salto ni una", comenta entre risas.

Instalado en Andorra, donde fue uno de los primeros ciclistas profesionales en fijar su residencia, Purito sigue aprovechando el entorno para entrenar. Durante los meses de invierno, cuando la nieve dificulta salir a la carretera, recurre con frecuencia a equipos de entrenamiento indoor. "Viviendo en Andorra, la Technogym Ride es mi mejor amiga desde noviembre hasta marzo", explica, destacando que le permite mantener la forma e incluso realizar sesiones de alta intensidad cuando no puede salir al exterior.

En su vivienda también dispone de un gimnasio completamente equipado, donde realiza buena parte de sus entrenamientos de fuerza. Allí combina diferentes máquinas para trabajar tanto la potencia como la musculación, convencido de que este tipo de preparación resulta fundamental para mantenerse activo y prevenir lesiones después de abandonar el deporte profesional.

Purito Rodríguez en un podcast / 5

Pese a explorar nuevas disciplinas, el ciclismo sigue siendo el eje de su vida. Cada verano organiza La Purito, una marcha cicloturista que recorre algunos de los puertos más emblemáticos de Andorra. Lejos de plantearla como una competición, pretende que los participantes disfruten del recorrido y del ambiente. "Siempre digo que es más un reto que una marcha. Es cero competitiva. He querido que sea lo que yo quería encontrarme en el cicloturismo cuando lo dejé", explica.

Más de una década después de bajarse definitivamente de la bicicleta profesional, Joaquim Rodríguez demuestra que su vínculo con el deporte sigue intacto. Ahora, lejos de la presión de las grandes vueltas, disfruta entrenando por placer, explorando nuevas disciplinas y manteniendo viva su pasión por el ciclismo desde las montañas de Andorra, el lugar que desde hace años considera su hogar.