La nueva vida de Carlos Sastre tras ganar el Tour de Francia: bicicletas, formación y proyectos vinculados al entorno rural de Ávila

Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia en 2008, aprovechó una reciente entrevista para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales, la importancia del esfuerzo y el papel de la tecnología en el mundo rural.

El exciclista, que recientemente se hizo viral tras sufrir el robo de varias bicicletas en su tienda de Ávila y compartir un vídeo humorístico sobre lo ocurrido, dejó varias declaraciones sobre cómo entiende el entorno digital y los valores que intenta transmitir a las nuevas generaciones.

Durante la conversación, Sastre explicó que decidió afrontar el robo con humor porque siempre ha sentido que, tanto en el deporte como en el mundo empresarial, ha estado bajo la mirada de quienes cuestionan constantemente su trabajo.

Carlos Sastre. / EFE

"Yo desde que llegué al mundo de la bicicleta siempre me he sentido un poco sospechoso. Llegas al mundo de la empresa y también te sientes un poco sospechoso. Luego llega el tema del robo y dijimos: 'Solo me falta que me pongan de perfil y digan que soy un delincuente'", comentó, asegurando que buscó transformar esa sensación en un vídeo diferente que conectara con el público.

Más allá de ese episodio, el exdeportista habló sobre su decisión de regresar a Ávila para emprender tras poner fin a su carrera profesional. Después de recorrer el mundo como ciclista, asegura que siempre tuvo claro que quería volver a sus raíces y desarrollar allí su proyecto empresarial.

"Para mí hacerlo en Ávila tiene un significado claro: es un paraíso deportivo", afirmó. Además, destacó la tranquilidad de la ciudad y la calidad de vida que ofrece frente a otros entornos urbanos, asegurando que poder desplazarse andando o evitar largos atascos son aspectos que valora especialmente.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la digitalización del medio rural. Sastre considera que la tecnología ha abierto nuevas oportunidades para vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades, aunque cree que todavía existen importantes carencias.

"Falta también una cultura o un entendimiento de lo que es la tecnología", explicó. En su opinión, muchas personas desconocen realmente las posibilidades que ofrecen estas herramientas y siguen existiendo problemas de conectividad que dificultan el teletrabajo o el desarrollo de negocios en los pueblos.

Sin embargo, fue al hablar de las redes sociales cuando dejó una de las reflexiones más llamativas de la entrevista. A pesar de utilizarlas para comunicarse con sus seguidores, aseguró que apenas consume contenido en ellas. "Estoy en las redes sociales, pero no consumo redes sociales", afirmó.

Sastre considera que estas plataformas son una herramienta muy poderosa para compartir conocimiento y acercar referentes a miles de personas, pero también cree que parte del contenido que circula por ellas responde únicamente a intereses económicos.

"Hay un porcentaje muy alto de cosas que realmente lo único que hacen es confundir por un interés económico", señaló. Según explicó, esa situación afecta especialmente a los jóvenes, que en muchos casos todavía no cuentan con la capacidad suficiente para distinguir qué información es fiable y cuál no.

Indurain durante su turno al micrófono junto a Dori Ruano y Carlos Sastre / Dani Barbeito

Precisamente pensando en ellos, el campeón del Tour quiso terminar la entrevista recordando los valores que, a su juicio, marcaron toda su trayectoria deportiva: el sacrificio, la constancia y la importancia de perseguir los propios sueños. Como ejemplo puso su propia carrera. Recordó que comenzó a soñar con ganar el Tour de Francia cuando apenas tenía 14 años y que no consiguió hacerlo hasta los 33.

"Yo soñaba con 14 años ganar el Tour de Francia y lo gané con 33. Lo importante no es cuándo lo hagas, lo importante es conseguirlo", explicó. Con ese recuerdo lanzó el mensaje con el que quiso cerrar la conversación: "El mensaje que sí me gustaría dejar a los jóvenes es que sigan soñando".