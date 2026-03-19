La nueva FELT NEXAR nace en Barcelona: 6,48 kg en gama alta y un cuadro de 800 gramos

FELT ha presentado la nueva NEXAR, una bicicleta que marca un paso importante en la nueva etapa de la marca y que, además, llega con un mensaje claro desde Barcelona. La firma, con negocio mayoritariamente en Norteamérica pero en plena fase de expansión, ha desarrollado esta plataforma con su nuevo equipo de ingenieros de I+D en la capital catalana, donde también ha fijado sus nuevos headquarters europeos.

La FELT NEXAR toma el relevo conceptual de la histórica AR y se presenta como la "Next-AR", el siguiente capítulo de una familia que siempre ha estado ligada al rendimiento aerodinámico. Según la marca, estamos ante una de las bicicletas full-aero más rápidas del mercado, capaz de situarse a solo 4 vatios de la competidora más veloz a 40 km/h, al tiempo que reduce en un 5% la resistencia aerodinámica respecto a la anterior FELT AR.

La NEXAR firma 6,48 kg en montaje FRD y talla 54, una cifra de mucho impacto en una bicicleta de perfil claramente aero. Más aún cuando su cuadro declara 800 gramos, un registro con el que FELT presume de tener el cuadro más ligero entre las full-aero de su categoría.

La nueva geometría apuesta por un stack ligeramente más alto y un reach más corto, con el objetivo de facilitar una posición rápida pero sostenible. A eso se suman bielas más cortas según la talla, siete medidas de cuadro y un cockpit monocasco de carbono por debajo de los 300 gramos, diseñado para mantener la coherencia del conjunto tanto en aerodinámica como en ajuste.

Las versiones FRD y PRO recurren a una laminación superior que permite ahorrar alrededor de 300 gramos frente a la anterior AR FRD, mientras que la construcción estándar busca un comportamiento más resistente sin alterar la geometría. También hay mejoras en rigidez y confort gracias a cambios en tubo de dirección, caja de pedalier, triángulo trasero y tirantes, además de un paso de rueda para cubiertas de hasta 32 mm.

Noticias relacionadas

La NEXAR estará disponible a nivel global a finales de marzo de 2026 a través de distribuidores autorizados, con montajes FRD con Dura-Ace, PRO con Ultegra Di2 y potenciómetro, EXPERT con Ultegra Di2 y RACE con 105 Di2, además de la opción de cuadro FRD.