La nueva colaboración del Lidl-Trek para promover un estilo de vida activo

CRIVIT, marca de ropa y equipamiento deportivo, se une al equipo ciclista profesional Lidl-Trek y continúa su colaboración con el exitoso conjunto, que está realizando su mejor temporada hasta la fecha. CRIVIT x Lidl-Trek es un patrocinio que equipa a los corredores profesionales con ropa del equipo para su uso fuera de las carreras, apoyándolos no solo en su preparación para los entrenamientos y las competiciones, sino también en su función de modelos a seguir como promotores de un estilo de vida activo.

Con este patrocinio, CRIVIT pretende inspirar a todo el mundo a llevar un estilo de vida activo para mejorar su bienestar, una parte esencial de la misión de la marca. Esta colaboración no se centra únicamente en el rendimiento el día de la carrera, sino en lo que ocurre cuando desaparece la presión y los pedales siguen girando. Por ello, CRIVIT proporciona a Lidl-Trek ropa del equipo para su uso fuera de las carreras y las camisetas también llevan el logotipo de la marca en las mangas para mostrar la colaboración de forma destacada.

Equipos de alto nivel

Lidl-Trek es uno de los equipos más exitosos del pelotón y cuenta en la actualidad con tres plantillas: masculina, femenina y de desarrollo. Está formado por 65 ciclistas de 20 nacionalidades diferentes que participan regularmente en carreras ciclistas de renombre mundial. En 2025, Lidl-Trek ha ganado múltiples etapas en las pruebas más prestigiosas del mundo, logrando victorias en el Tour de Francia y en las ediciones masculina y femenina del Giro de Italia. La declaración de misión del equipo está en perfecta sintonía con la de la colaboración entre CRIVIT y Lidl-Trek: convertirse en el mejor equipo de ciclismo de carretera del mundo e inspirar a más personas a montar en bicicleta.

Jonathan Milan, ganador del maillot verde en el Tour de Francia 2025, destaca la importancia que tiene la vestimenta: “La ropa del equipo que se adapta a nuestro estilo de vida fuera del trabajo nos ayuda a mantener el espíritu de equipo”

Jonathan Milan, reciente ganador del maillot verde en el Tour de Francia 2025, señala la importancia que tiene para ellos la vestimenta: “La ropa del equipo que se adapta a nuestro estilo de vida fuera del trabajo nos ayuda a mantener el espíritu de equipo. Nos gusta que muestre a todo el mundo cómo integrar fácilmente el deporte en la vida cotidiana con una marca de alta calidad como CRIVIT. Incluso cuando no estamos trabajando, nos sentimos más cómodos con ropa informal y deportiva para viajar y realizar actividades cotidianas, porque nos gusta mantenernos activos y apreciamos la ropa que se adapta a nuestro dinamismo”.

Equipamiento funcional

La ropa deportiva que se proporciona incluye prendas ligeras y transpirables diseñadas para ofrecer comodidad y estilo, perfectas para viajar, descansar y practicar todo tipo de deportes y actividades fuera del asfalto. Esto se aplica a todo el equipo, no solo a los corredores, ya que todos los miembros de Lidl-Trek cuentan con la ropa funcional, cómoda y versátil del equipo CRIVIT. En consonancia con la actividad diaria, la colaboración tiene como objetivo animar a las personas a integrar el ejercicio físico en su vida cotidiana.

Para todos aquellos que se sientan inspirados por el entusiasmo del ciclista de Lidl-Trek por el movimiento tanto dentro como fuera de la carretera, CRIVIT tiene todo lo que los aspirantes a deportistas aficionados pueden necesitar. La marca ofrece equipamiento para una amplia variedad de deportes y actividades al aire libre, como fitness, ciclismo, camping y actividades al aire libre, running, deportes divertidos y de equipo, deportes de invierno o deportes acuáticos.