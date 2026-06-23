La nueva amenaza para Pogacar en el Tour de Francia: "Lo considero a la par de Vingegaard, está rindiendo a un nivel altísimo"

Apenas acaba de cumplir 19 años y todavía no se ha estrenado en una Gran Vuelta, pero las expectativas depositadas en Paul Seixas son enormes. La gran esperanza del ciclismo galo, falto de campeones desde los tiempos de Hinault, tomará salida en la próxima edición del Tour de Francia como uno de los más firmes candidatos a la victoria en una carrera que en los últimos años ha sido monopolizada por Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Desde que el 'Pequeño Príncipe' protagonizase un zarpazo mayúsculo a Primoz Roglic en la edición de 2020, ningún ciclista ha estado ni remotamente cerca de discutir el duopolio establecido por Pogacar y Vingegaard en la 'Grande Boucle'. En este sentido, el estreno de Paul Seixas lo cambia todo, pues ya ha demostrado en carreras anteriores que es capaz de competir de tú a tú contra el jefe de filas del UAE Team.

Las opciones de Seixas de pelear por la general del Tour de Francia no responden exclusivamente al deseo de la afición gala de volver a tener a un nuevo campeón. Incluso el UAE Team destaca al prometedor ciclista galo como una de las principales amenazas en las aspiraciones de Pogacar de conquistar su quinto Tour, tal como se desprende de unas recientes declaraciones de Matxin al portal 'Bici.pro'.

Paul Seixas correrá el Tour de Francia 2026 / EFE

A pesar de no poder competir con Del Toro por la victoria en la antigua Dauphiné por culpa de una aparatosa caída, Matxin destacó el rendimiento de Seixas a lo largo de toda la carrera. "Vimos a un Seixas magnífico, realmente fuerte, más de lo que pensábamos, y no me fijo en el resultado final sino en su comportamiento.Considero que es uno de los principales obstáculos en el camino de Tadej hacia la victoria. Su caída demuestra que no solo es fuerte físicamente, sino también de carácter. No se rinde; de lo contrario, no habría protagonizado esa sensacional remontada de cuatro minutos".

Para Matxin, la juventud de Seixas y su inexperiencia en el Tour de Francia no son motivos suficientes para subestimar sus opciones en la carrera por el codiciado maillot amarillo. "Hay que tenerlo muy en cuenta, incluso considerando la clasificación general, aunque nunca haya corrido una Gran Vuelta. Cuando uno demuestra ese nivel, ni siquiera puede temerle a una carrera de tres semanas"

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Seixas con Pogacar, en la colina de la Redoute, en la Lieja-Bastoña-Lieja. / DECATHLON CMA CGM TEAM

Para dimensionar el respeto que Matxin y el UAE Team sienten hacia Seixas, la comparación del director deportivo del equipo emiratí habla por si sola. "Lo considero a la par de Jonas Vingegaard y de lo que el danés demostró en el Giro", sentenció el español, que sabe que las aspiraciones de Pogacar en la presente edición del Tour cuentan con una nueva y gran amenaza.